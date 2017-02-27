yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?
Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок. 90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...
То может у вас спред такой низкий, в глубоком тылу и при полностью работающем бизнесе. А у нас вот такой, в 90 копеек. Но правда это на розничный обмен. От 500 долларов уже тоже ставят 5-10 коп.
Ну и стандартные игры с купюрами на прием: синие по 37.40, белые по 37.20 (от 2001 и новее), белые от 1996 и старее по 36.
yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?
Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок. 90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...
То может у вас спред такой низкий, в глубоком тылу и при полностью работающем бизнесе. А у нас вот такой, в 90 копеек. Но правда это на розничный обмен. От 500 долларов уже тоже ставят 5-10 коп.
Ну и стандартные игры с купюрами на прием: синие по 37.40, белые по 37.20 (от 2001 и новее), белые от 1996 и старее по 36.
Де це таке що 1996 по 36? По чому здають населенню 1996??
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............03.07.2023..........04.07.2023 дата розрахунку.............30.06.2023...........03.07.2023 Євро................................39,6952................39,8543...+0.40% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0899 (вчера 1.0855)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.11 (вчера 103.40). В пятницу после 15 доллар просел, сегодня утром снова подпрыгнул, а сейчас пытается плавно снижаться. Размах колебаний не экстремальный.