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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10606106071060810609

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 24
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
4%
1
36,50-37,00
4%
1
37,00-37,50
42%
10
37,50-38,00
29%
7
38,00-38,50
17%
4
38,50-39,00
4%
1
39,00-39,50
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0
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Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:57

  sergey_sryvkin написав:
  yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?

Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...

То может у вас спред такой низкий, в глубоком тылу и при полностью работающем бизнесе. А у нас вот такой, в 90 копеек. Но правда это на розничный обмен. От 500 долларов уже тоже ставят 5-10 коп. 8)

Ну и стандартные игры с купюрами на прием: синие по 37.40, белые по 37.20 (от 2001 и новее), белые от 1996 и старее по 36.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:19

  yuri_m написав:
  sergey_sryvkin написав:
  yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?

Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...

То может у вас спред такой низкий, в глубоком тылу и при полностью работающем бизнесе. А у нас вот такой, в 90 копеек. Но правда это на розничный обмен. От 500 долларов уже тоже ставят 5-10 коп. 8)

Ну и стандартные игры с купюрами на прием: синие по 37.40, белые по 37.20 (от 2001 и новее), белые от 1996 и старее по 36.

Де це таке що 1996 по 36? По чому здають населенню 1996??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:32

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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:59

  sens написав:
  yuri_m написав:
  sergey_sryvkin написав:Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...

То может у вас спред такой низкий, в глубоком тылу и при полностью работающем бизнесе. А у нас вот такой, в 90 копеек. Но правда это на розничный обмен. От 500 долларов уже тоже ставят 5-10 коп. 8)

Ну и стандартные игры с купюрами на прием: синие по 37.40, белые по 37.20 (от 2001 и новее), белые от 1996 и старее по 36.

Де це таке що 1996 по 36? По чому здають населенню 1996??

По 36,60 грн за USD продажа, как я и прогнозировал такой курс на днях... :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.07.2023..........04.07.2023
дата розрахунку.............30.06.2023...........03.07.2023
Євро................................39,6952................39,8543...+0.40%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0899 (вчера 1.0855)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.11 (вчера 103.40).
В пятницу после 15 доллар просел, сегодня утром снова подпрыгнул, а сейчас пытается плавно снижаться. Размах колебаний не экстремальный.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:По 36,60 грн за USD продажа
де саме по такому ціннику розпродають населенню бакси
це взагалі питання , тому краще вказати місто , також з якої позиції діє такий курс , від 10000 або більше ...
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:13

  sens написав:Де це таке що 1996 по 36? По чому здають населенню 1996??

Читать надо внимательнее, а не по диагонали! Указанные курсы были НА ПРИЕМ, а не на продажу населению. По 36.00 обменки принимают купюры старее 1996 года. А сами 1996 кто вообще не принимает (и старее тоже), а кто и по 37.20 берет. А чтобы населению купить баксы, придется отдать 37.50 за синие или 37.35-37.40 за белые 1996+. Речь понятное дело за бумажки в очень хорошем состоянии.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:23

  yuri_m написав:
  sens написав:Де це таке що 1996 по 36? По чому здають населенню 1996??

Читать надо внимательнее, а не по диагонали! Указанные курсы были НА ПРИЕМ, а не на продажу населению. По 36.00 обменки принимают купюры старее 1996 года. А сами 1996 кто вообще не принимает (и старее тоже), а кто и по 37.20 берет. А чтобы населению купить баксы, придется отдать 37.50 за синие или 37.35-37.40 за белые 1996+. Речь понятное дело за бумажки в очень хорошем состоянии.

А что там Польша, Прибалтика и т.д. У них тоже по годам курсы??? Или там по барабану, лишь бы бабосы везли...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:48

  Victor8 написав:По 36,60 грн за USD продажа, как я и прогнозировал такой курс на днях... :D

Нету нигде по такому курсу продажи, и не будет, минимум 37.20 на сегодня
75stasstas75
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