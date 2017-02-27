Навіть в банку 36-90/37-60, так що кому здається що 36-60,треба краще шукати,хоча кому раду даю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лип, 2023 07:30
Додано: Вів 04 лип, 2023 11:48
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
Додано: Вів 04 лип, 2023 12:45
Ветик , Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
.....и ШО , принесет кто то в обменку убитую сотку или много убитых , думаешь нет способа его послать ?
Чепуха
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