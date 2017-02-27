Навіть в банку 36-90/37-60, так що кому здається що 36-60,треба краще шукати,хоча кому раду даю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лип, 2023 07:30
Додано: Вів 04 лип, 2023 11:48
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
Додано: Вів 04 лип, 2023 12:45
Ветик , Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
.....и ШО , принесет кто то в обменку убитую сотку или много убитых , думаешь нет способа его послать ?
Чепуха
Додано: Вів 04 лип, 2023 13:27
Так и ранее должны были принимать, но посылали на небо за звёздочкой, так и сейчас скажут - грн.нет....
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:23
Касается только прифронтовых регионов.
Объясню подробнее.
У человека есть 100 USD 1985 года выпуска, состояние банкноты "среднее" или "ниже среднего".
Человек решил эту банкноту поменять на гривну.
Идет в банк - там отказ (причина - любая).
Идет в обменный пункт - там отказ (причина - любая).
Идет на местный рынок, там покупатель валюты ему говорит: "Такие я беру только по курсу 36,00 грн за USD".
Человек соглашается.
Эти 100 USD 1985 года выпуска сейчас у покупателя валюты (куплены по 36,00 грн за USD).
Если спред на 1 USD сейчас в прифронтовых регионах 0,50 - 0,60 грн, то за сколько (по какому курсу) будут проданы эти 100 USD 1985 года выпуска новому покупателю?
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