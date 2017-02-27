Додано: Вів 04 лип, 2023 14:32

vitaliian написав: Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари

https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари

На этот случай у них есть готовый ответ "ой, а у нас нет гривны!" Сегодня пытался сдать баксы 2003 года в идеальном состоянии в 4 разных обменках - и хрен где берут! То "гривен нет", хотя тут же передо мной человек сдавал синие баксы и гривны было мешок в кассе. То "мы такое не берем, только с 2006", и потом после скандала "ну ладно, по 36.50 можем уважить". Капец, такое впечатление, что все обменки на мешках никому не нужных баксов сидят.В банках немного другой спектакль, все-таки НБУ висит над ними. Там сложнее сразу послать из-за года, так другую песню поют: "это старая купюра, можем на инкассо взять". А это до 30 дней на экспертизу, да еще и дисконт до 20%. Хотя повторюсь, состояние купюр просто идеальное! Короче вроде и распоряжение НБУ есть, и банки вроде как не отказываются принимать - а хрен сдашь по нормальному курсу. Всем подавай только синий доллар!