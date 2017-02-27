Навіть в банку 36-90/37-60, так що кому здається що 36-60,треба краще шукати,хоча кому раду даю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лип, 2023 07:30
Додано: Вів 04 лип, 2023 11:48
Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
Додано: Вів 04 лип, 2023 12:45
Ветик , Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
.....и ШО , принесет кто то в обменку убитую сотку или много убитых , думаешь нет способа его послать ?
Чепуха
Додано: Вів 04 лип, 2023 13:27
Так и ранее должны были принимать, но посылали на небо за звёздочкой, так и сейчас скажут - грн.нет....
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:23
Касается только прифронтовых регионов.
Объясню подробнее.
У человека есть 100 USD 1985 года выпуска, состояние банкноты "среднее" или "ниже среднего".
Человек решил эту банкноту поменять на гривну.
Идет в банк - там отказ (причина - любая).
Идет в обменный пункт - там отказ (причина - любая).
Идет на местный рынок, там покупатель валюты ему говорит: "Такие я беру только по курсу 36,00 грн за USD".
Человек соглашается.
Эти 100 USD 1985 года выпуска сейчас у покупателя валюты (куплены по 36,00 грн за USD).
Если спред на 1 USD сейчас в прифронтовых регионах 0,50 - 0,60 грн, то за сколько (по какому курсу) будут проданы эти 100 USD 1985 года выпуска новому покупателю?
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30
Не цікаво
Касается только прифронтовых регионов.
Объясню подробнее.
У человека есть 100 USD 1985 года выпуска, состояние банкноты "среднее" или "ниже среднего".
Человек решил эту банкноту поменять на гривну.
Идет в банк - там отказ (причина - любая).
Идет в обменный пункт - там отказ (причина - любая).
Идет на местный рынок, там покупатель валюты ему говорит: "Такие я беру только по курсу 36,00 грн за USD".
Человек соглашается.
Эти 100.00 USD 1985 года выпуска сейчас у покупателя валюты (куплены по 36,00 грн за USD).
Если спред на 1 USD сейчас в прифронтовых регионах 0,50 - 0,60 грн, то за сколько (по какому курсу) будут проданы эти 100 USD 1985 года выпуска новому покупателю?[/quote]
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:32
На этот случай у них есть готовый ответ "ой, а у нас нет гривны!" Сегодня пытался сдать баксы 2003 года в идеальном состоянии в 4 разных обменках - и хрен где берут! То "гривен нет", хотя тут же передо мной человек сдавал синие баксы и гривны было мешок в кассе. То "мы такое не берем, только с 2006", и потом после скандала "ну ладно, по 36.50 можем уважить". Капец, такое впечатление, что все обменки на мешках никому не нужных баксов сидят.
В банках немного другой спектакль, все-таки НБУ висит над ними. Там сложнее сразу послать из-за года, так другую песню поют: "это старая купюра, можем на инкассо взять". А это до 30 дней на экспертизу, да еще и дисконт до 20%. Хотя повторюсь, состояние купюр просто идеальное! Короче вроде и распоряжение НБУ есть, и банки вроде как не отказываются принимать - а хрен сдашь по нормальному курсу. Всем подавай только синий доллар!
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:35
Потому что покупатели валюты (клиенты) требуют только синий доллар...
«Маємо те, що маємо» (с)
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:39
Так синих в обороте не больше 20%. Выходит остальные 80% всё, не являются уже деньгами на территории Украины? "Шикарный план, шеф!" (с)
Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР.
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:41
Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.
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