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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1060810609106101061110612>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 35
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
3%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
6%
2
36,50-37,00
6%
2
37,00-37,50
37%
13
37,50-38,00
34%
12
38,00-38,50
11%
4
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
0
0
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 07:30

  75stasstas75 написав:
  Victor8 написав:По 36,60 грн за USD продажа, как я и прогнозировал такой курс на днях... :D

Нету нигде по такому курсу продажи, и не будет, минимум 37.20 на сегодня

Навіть в банку 36-90/37-60, так що кому здається що 36-60,треба краще шукати,хоча кому раду даю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:48

Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 12:45

  vitaliian написав:Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html


Ветик , Привет .

Всем Здоровья и Удачи !

.....и ШО , принесет кто то в обменку убитую сотку или много убитых , думаешь нет способа его послать ?


Чепуха
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:27

  vitaliian написав:Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html
Так и ранее должны были принимать, но посылали на небо за звёздочкой, так и сейчас скажут - грн.нет....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:23

  sens написав:
  75stasstas75 написав:
  Victor8 написав:По 36,60 грн за USD продажа, как я и прогнозировал такой курс на днях... :D

Нету нигде по такому курсу продажи, и не будет, минимум 37.20 на сегодня

Навіть в банку 36-90/37-60, так що кому здається що 36-60,треба краще шукати,хоча кому раду даю

Касается только прифронтовых регионов.
Объясню подробнее.
У человека есть 100 USD 1985 года выпуска, состояние банкноты "среднее" или "ниже среднего".
Человек решил эту банкноту поменять на гривну.
Идет в банк - там отказ (причина - любая).
Идет в обменный пункт - там отказ (причина - любая).
Идет на местный рынок, там покупатель валюты ему говорит: "Такие я беру только по курсу 36,00 грн за USD".
Человек соглашается.

Эти 100 USD 1985 года выпуска сейчас у покупателя валюты (куплены по 36,00 грн за USD).

Если спред на 1 USD сейчас в прифронтовых регионах 0,50 - 0,60 грн, то за сколько (по какому курсу) будут проданы эти 100 USD 1985 года выпуска новому покупателю?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:30

Не цікаво

  Victor8 написав:
  75stasstas75 написав:
  Victor8 написав:По 36,60 грн за USD продажа, как я и прогнозировал такой курс на днях... :D

Нету нигде по такому курсу продажи, и не будет, минимум 37.20 на сегодня

Навіть в банку 36-90/37-60, так що кому здається що 36-60,треба краще шукати,хоча кому раду даю

Касается только прифронтовых регионов.
Объясню подробнее.
У человека есть 100 USD 1985 года выпуска, состояние банкноты "среднее" или "ниже среднего".
Человек решил эту банкноту поменять на гривну.
Идет в банк - там отказ (причина - любая).
Идет в обменный пункт - там отказ (причина - любая).
Идет на местный рынок, там покупатель валюты ему говорит: "Такие я беру только по курсу 36,00 грн за USD".
Человек соглашается.

Эти 100.00 USD 1985 года выпуска сейчас у покупателя валюты (куплены по 36,00 грн за USD).

Если спред на 1 USD сейчас в прифронтовых регионах 0,50 - 0,60 грн, то за сколько (по какому курсу) будут проданы эти 100 USD 1985 года выпуска новому покупателю?[/quote]
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:32

  vitaliian написав:Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

На этот случай у них есть готовый ответ "ой, а у нас нет гривны!" Сегодня пытался сдать баксы 2003 года в идеальном состоянии в 4 разных обменках - и хрен где берут! То "гривен нет", хотя тут же передо мной человек сдавал синие баксы и гривны было мешок в кассе. То "мы такое не берем, только с 2006", и потом после скандала "ну ладно, по 36.50 можем уважить". Капец, такое впечатление, что все обменки на мешках никому не нужных баксов сидят.
В банках немного другой спектакль, все-таки НБУ висит над ними. Там сложнее сразу послать из-за года, так другую песню поют: "это старая купюра, можем на инкассо взять". А это до 30 дней на экспертизу, да еще и дисконт до 20%. Хотя повторюсь, состояние купюр просто идеальное! Короче вроде и распоряжение НБУ есть, и банки вроде как не отказываются принимать - а хрен сдашь по нормальному курсу. Всем подавай только синий доллар!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:35

  yuri_m написав:
  vitaliian написав:Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

На этот случай у них есть готовый ответ "ой, а у нас нет гривны!" Сегодня пытался сдать баксы 2003 года в идеальном состоянии в 4 разных обменках - и хрен где берут! То "гривен нет", хотя тут же передо мной человек сдавал синие баксы и гривны было мешок в кассе. То "мы такое не берем, только с 2006", и потом после скандала "ну ладно, по 36.50 можем уважить". Капец, такое впечатление, что все обменки на мешках никому не нужных баксов сидят.
В банках немного другой спектакль, все-таки НБУ висит над ними. Там сложнее сразу послать из-за года, так другую песню поют: "это старая купюра, можем на инкассо взять". Хотя повторюсь, состояние купюр просто идеальное! Короче вроде и распоряжение НБУ есть, и банки вроде как не отказываются принимать - а хрен сдашь по нормальному курсу. Всем подавай только синий доллар!

Потому что покупатели валюты (клиенты) требуют только синий доллар... :shock:
«Маємо те, що маємо» (с)
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:39

  Victor8 написав:Потому что покупатели валюты (клиенты) требуют только синий доллар... :shock:
«Маємо те, що маємо» (с)

Так синих в обороте не больше 20%. Выходит остальные 80% всё, не являются уже деньгами на территории Украины? "Шикарный план, шеф!" (с)

Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 14:41

Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.
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