Додано: Вів 04 лип, 2023 14:57

Economist написав: Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать. Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.

Так а суть кипиша была в чем? Ничего же нигде в мире не поменялось. И в нормативной базе НБУ тоже. Откуда тогда ноги растут у появления этих сортов бакса? То курс был одинаковый для всех купюр, и даже 1991 брали не морщась, а это прям как на базаре уже: "вам синих кило или белых полкило?" По цвету курс разный, по годам разный, тут берем, тут не берем. Пипец какой-то...