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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лип, 2023 14:46
А если предположим Тазику принести на 2 мес. на дело. Он предлагает 2% годовых. Значит ему валюта нужна. Возьмёт сотки 1996г-2003г.?
Или остаётся тумба Привата и далее ежедневный заказ по 300 баксов и хождение пока не дадут синие. Думаю к н.году получится забрать синими))) А так будут отдавать синими, но не купюрами, а синими печатями на зелёных))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 04 лип, 2023 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:48
yuri_m написав:
Так синих в обороте не больше 20%. Выходит остальные 80% всё, не являются уже деньгами на территории Украины? "Шикарный план, шеф!" (с)
Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР.
В ссср отобрали всё.
Зеленый доллар можно сдать с дисконтом.
Это две большие разницы.
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UA
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:50
yuri_m написав: Victor8 написав:
Потому что покупатели валюты (клиенты) требуют только синий доллар...
«Маємо те, що маємо» (с)
Так синих в обороте не больше 20%. Выходит остальные 80% всё, не являются уже деньгами на территории Украины? "Шикарный план, шеф!" (с)
Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР.
"Думаю, что это временные трудности" (с)
Но, если бы НБУ через госбанки организовал:
- приём любых купюр USD (разумеется то, что декларируется)
- свободный обмен белых купюр USD на синие купюры USD для населения
То тогда бы такого ажиотажа не было.
Все владельцы белых купюр USD - спали бы спокойно, с пониманием того, что они всегда и свободно смогут сдать/обменять свои USD.
Всё вышесказанное не касается сильно поврежденных USD, которые действительно требуют дополнительной экспертизы.
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Victor8
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:50
UA написав: yuri_m написав:
Так синих в обороте не больше 20%. Выходит остальные 80% всё, не являются уже деньгами на территории Украины? "Шикарный план, шеф!" (с)
Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР.
В ссср отобрали всё.
Зеленый доллар можно сдать с дисконтом.
Это две большие разницы.
Тогда уж лучше смотаться в Европу, чем с дисконтом отдавать. Так с отдыхом, чем на дурочку в обменник. В ту же Болгарию, она ближе всех в море покупаться.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 лип, 2023 14:57
Economist написав:
Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.
Так а суть кипиша была в чем? Ничего же нигде в мире не поменялось. И в нормативной базе НБУ тоже. Откуда тогда ноги растут у появления этих сортов бакса? То курс был одинаковый для всех купюр, и даже 1991 брали не морщась, а это прям как на базаре уже: "вам синих кило или белых полкило?" По цвету курс разный, по годам разный, тут берем, тут не берем. Пипец какой-то...
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yuri_m
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:01
yuri_m написав: Economist написав:
Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.
Так а суть кипиша была в чем? Ничего же нигде в мире не поменялось. И в нормативной базе НБУ тоже. Откуда тогда ноги растут у появления этих сортов бакса? То курс был одинаковый для всех купюр, и даже 1991 брали не морщась, а это прям как на базаре уже: "вам синих кило или белых полкило?" По цвету курс разный, по годам разный, тут берем, тут не берем. Пипец какой-то...
Потому что мешок с гривнами в кассе не такой большой, как это может показаться...
Вот и придумали "ограничитель" по USD.
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Victor8
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:24
Главное посеять панику и народ не остановить. У кого есть свободная грн., то можно спокойно подешевле покупать купюры в хорошем состоянии и не смотреть на года.
100 пудов уверен, скоро это акция закончится. Можно не плохо заработать сейчас. Зимой на крайняк весной всё успокоится. А то многие боятся депозитов в грн., так можно тогда сейчас на годах в дол. сыграть не плохо и не думать про курс зимой или весной 24г.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:36
Интересно, а если не пытаться обменять в кассе банка баксы 1996-2003 на гривну, а положить их на свою валютную карту? Будут так принимать или снова начнется песня "это старые купюры, не берем"? Если так примут, то потом можно через онлайн обмен на гривну менять. ПУМБ и Рада дают по 36.90. Всё же лучше, чем барыгам по 36.50 сдавать или выслушивать в кассе банка всякую ересь. Кто-то пробовал такой вариант?
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yuri_m
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:37
yuri_m написав: Economist написав:
Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.
Так а суть кипиша была в чем? Ничего же нигде в мире не поменялось. И в нормативной базе НБУ тоже. Откуда тогда ноги растут у появления этих сортов бакса? То курс был одинаковый для всех купюр, и даже 1991 брали не морщась, а это прям как на базаре уже: "вам синих кило или белых полкило?" По цвету курс разный, по годам разный, тут берем, тут не берем. Пипец какой-то...
Наскільки я розумію це пішло з того що грошові потоки з ,,того берегу,, не блокували. Завозили гривню з окупованих і тута на вивіз скупляли нові сині франкліни. По більш вигідному курсу ніж біло-зелені. Спочатку зі сходу пішло, типу Запоріжжя, і ця дурь перекинулася на валютообмінки по всій країні. Чого ж не заробить лишню копійку на пересічних ховрашках з долярами в чулках? Рік не той, кольор папіру не той. 2006 рік папірець в ідеалі доляри рахують на 10 коп дешевше від синіх. За який хрен?
А тут ще держава підкидає в оборот через свій найбільший госбанк мотлох...Щоб валюту не віддавать з рахунків. Намагаються загнати усіх у гривню?
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alex lem
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:41
холява написав:
Ветик , Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
.....и ШО , принесет кто то в обменку убитую сотку или много убитых , думаешь нет способа его послать ?
и вам мира и добра! конечно пошлют. на гос банк можно попытаться наехать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 04 лип, 2023 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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