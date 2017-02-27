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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10609106101061110612

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 35
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
3%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
6%
2
36,50-37,00
6%
2
37,00-37,50
37%
13
37,50-38,00
34%
12
38,00-38,50
11%
4
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
0
0
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сьогодні у виробника долярів Independence Day. Раніше і це впливало на курс, а тепер все пофіг.
Самовідчуття добробуту вище за довоєнне
Зображення
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 256&page=1
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:50

  yuri_m написав:
  Victor8 написав:Потому что покупатели валюты (клиенты) требуют только синий доллар... :shock:
«Маємо те, що маємо» (с)

Так синих в обороте не больше 20%. Выходит остальные 80% всё, не являются уже деньгами на территории Украины? "Шикарный план, шеф!" (с)

Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР.


почему только синие хотят?
кто хочет платит за синие 37,6
кто хочет платит за белые 37,35
на каждый товар свой покупец.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:51

Ой+ God bless USA. :D
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