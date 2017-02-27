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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:42
Сьогодні у виробника долярів Independence Day. Раніше і це впливало на курс, а тепер все пофіг.
Самовідчуття добробуту вище за довоєннеhttps://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 256&page=1
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:50
yuri_m написав: Victor8 написав:
Потому что покупатели валюты (клиенты) требуют только синий доллар...
«Маємо те, що маємо» (с)
Так синих в обороте не больше 20%. Выходит остальные 80% всё, не являются уже деньгами на территории Украины? "Шикарный план, шеф!" (с)
Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР.
почему только синие хотят?
кто хочет платит за синие 37,6
кто хочет платит за белые 37,35
на каждый товар свой покупец.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 15:51
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