Самовідчуття добробуту вище за довоєнне
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сьогодні у виробника долярів Independence Day. Раніше і це впливало на курс, а тепер все пофіг.
Самовідчуття добробуту вище за довоєнне
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:50
почему только синие хотят?
кто хочет платит за синие 37,6
кто хочет платит за белые 37,35
на каждый товар свой покупец.
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:05
Тут не вопрос, кто какие хочет купить себе в матрас, а вопрос, что банки и обменки не хотят принимать белые старее 2006 года. Или берут по бросовой цене. Синие на приеме 37.30-37.40, белые 2006 по 37.00-37.10 и то редко где берут, а старее с трудом по 36-36.50 принимают. Как вариант в банк на карту скинуть и потом ждать когда синие в кассе появятся. Или этот ажиотаж схлынет.
Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.
Додано: Вів 04 лип, 2023 16:56
Белый в привате можно выбирать за 37,25 .
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:03
Читал на днях (на 100% достоверность не претендую), что в Привате человек покупал по 37,25 грн за USD.
Все банкноты USD выдали синие (возможно, просто повезло, или в кассе были только синие). Но это в Киеве.
Что по регионам - не знаю.
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:11
Официальный курс + облигации +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............04.07.2023.........05.07.2023
дата розрахунку.............03.07.2023..........04.07.2023
Євро................................39,8543...............39,8543...0%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0899 (вчера 1.0899)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.00 (вчера 103.11).
Вчера после 15 доллар еще немного опустился. После этого наступил полный штиль, что 4 июля не удивляет.
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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 липня 2023 року, до державного бюджету
залучено 6 007 686 096,68 грн.
Из них:
- до 26.06.2024 - 357 дн. - 18,00% - 82 474 335,98 грн;
- до 02.10.2024 - 455 дн. - 18,30% - 141 221 617,02 грн;
- до 15.01.2025 - 560 дн. - 19,20% - 3 738 093 142,08 грн;
- до 18.02.2026 - 959 дн. - 19,75% - 2 045 897 001,60 грн - резервные.
Результат достаточно скромен, но учитывая хороший баланс доходов и расходов казначейства на прошедшей неделе, мы можем себе позволить не расстраиваться по поводу малой суммы, а порадоваться снижению темпов наращивания долга.
Два относительно коротких выпуска (менее 1.5 лет) спросом не пользовались. Наиболее ходовым оказался срок чуть более 1.5 лет. Размещение прошло с доходностью ниже номинала. Несколько заявок были отсечены, хоть и там доходность была невысокой, но на общем объеме это практически не сказалось. Спрос на более длинные "резервные" облигации остался устойчивым, они заняли почетное второе место с доходностью по номиналу.
Интересной особенностью этого размещения стало то, что предложение было лимитировано по всем выпускам, а не только по "резервному". Впрочем, до лимита не дотянул ни один.
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С обязательным заполнением декларации за все годы, начиная с даты выпуска самой старой купюры
А если серьезно, такой обмен станет признанием разной ценности этих банкнот на государственном уровне, что не только поддержит ажиотаж, но и вызовет некоторое недоумение у эмитента, который желает гарантировать платежную ценность всех своих банкнот.
Ну и еще раз подчеркну, что госбанки не находятся в непосредственном управлении НБУ, для проведения подобного обмена их придется чем-то заинтересовать.
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:22
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:28
Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие.
За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))
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