Додано: Вів 04 лип, 2023 17:11

Victor8 написав: Но, если бы НБУ через госбанки организовал:

- приём любых купюр USD (разумеется то, что декларируется)

- свободный обмен белых купюр USD на синие купюры USD для населения Но, если бы НБУ через госбанки организовал:- приём любых купюр USD (разумеется то, что декларируется)

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............04.07.2023.........05.07.2023дата розрахунку.............03.07.2023..........04.07.2023Євро................................39,8543..................0%Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0899)Индекс доллара DXY в 15-00 103.00 (вчера 103.11).Вчера после 15 доллар еще немного опустился. После этого наступил полный штиль, что 4 июля не удивляет.................................За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 липня 2023 року, до державного бюджетузалученогрн.Из них:- до 26.06.2024 - 357 дн. - 18,00% - 82 474 335,98 грн;- до 02.10.2024 - 455 дн. - 18,30% - 141 221 617,02 грн;- до 15.01.2025 - 560 дн. - 19,20% - 3 738 093 142,08 грн;- до 18.02.2026 - 959 дн. - 19,75% - 2 045 897 001,60 грн - резервные.Результат достаточно скромен, но учитывая хороший баланс доходов и расходов казначейства на прошедшей неделе, мы можем себе позволить не расстраиваться по поводу малой суммы, а порадоваться снижению темпов наращивания долга.Два относительно коротких выпуска (менее 1.5 лет) спросом не пользовались. Наиболее ходовым оказался срок чуть более 1.5 лет. Размещение прошло с доходностью ниже номинала. Несколько заявок были отсечены, хоть и там доходность была невысокой, но на общем объеме это практически не сказалось. Спрос на более длинные "резервные" облигации остался устойчивым, они заняли почетное второе место с доходностью по номиналу.Интересной особенностью этого размещения стало то, что предложение было лимитировано по всем выпускам, а не только по "резервному". Впрочем, до лимита не дотянул ни один.................................С обязательным заполнением декларации за все годы, начиная с даты выпуска самой старой купюрыА если серьезно, такой обмен станет признанием разной ценности этих банкнот на государственном уровне, что не только поддержит ажиотаж, но и вызовет некоторое недоумение у эмитента, который желает гарантировать платежную ценность всех своих банкнот.Ну и еще раз подчеркну, что госбанки не находятся в непосредственном управлении НБУ, для проведения подобного обмена их придется чем-то заинтересовать.