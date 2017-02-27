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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10611106121061310614>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 37
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
3%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
5%
2
36,50-37,00
5%
2
37,00-37,50
38%
14
37,50-38,00
32%
12
38,00-38,50
11%
4
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
1
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48

  vitaliian написав:Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html

треба дописати - який буде штраф або головняк в разі фіксації на місці ,чи взагалі є важелі щодо роботи тої обмінки
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:56

  холява написав:
  vitaliian написав:Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html


Ветик , Привет .

Всем Здоровья и Удачи !

.....и ШО , принесет кто то в обменку убитую сотку или много убитых , думаешь нет способа его послать ?


Чепуха

взагалі курс на марс , це поведінка в банках , особливо коли курс стрибає - приніс 300 баксів тобі кажуть немає гривні, а якщо я прошу з мого рахунку зняти гривнєвого , так будь-ласка але не більше 100000 грн бо ви наш дуже давній клієнт
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:58

  sens написав:
  vitaliian написав:Нацбанк зобов'язав обмінники приймати «потерті» долари
https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 39230.html

треба дописати - який буде штраф або головняк в разі фіксації на місці ,чи взагалі є важелі щодо роботи тої обмінки

і інструкція що робити обмінці потім, якщо потім ніхто цю купюру не купує - бо обмінка відвести в сша не може на поміняти

чи пропонуєте людей також штрафувати якщо не беруть? 1996 чи потерту
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yuri_m написав:все обменки на мешках никому не нужных баксов сидят

це як секонд хенд - його забагато
як писали тут , що кому треба гроші будуть брати любий долар , так само і купляти , кому для колекції , то за кожен папірчик додатково просять 20 грн . Доречі в обміннику за цифрові кошти віддають тільки свіжою готівкою
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yuri_m написав:Так синих в обороте не больше 20%.
статистика не бреше , брехуни це статісти
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yuri_m написав:Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР

нам взагалі віддали в України по 1000 грн , не рахуючи у кого скільки було , наприклад в 2022 багато хто виїхав за межі , отримав через Дію як ВПО чи ще щось 6600 грн . Ось така
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали
хіба в 1992 була різниця ) я памятаю як уан долар був з двома нулями і таку маячню людям на базарі обмінювали
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Но, если бы НБУ через госбанки организовал:

ви про що - термінал Приватбанка , так це один держбанк , а НБУ заявляє про дуже зношені банкноти відправляти на інкасо , а невидимі плями без ознак , буде прийнято на обмін
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Тогда уж лучше смотаться в Европу, чем с дисконтом отдавать.
це дуже зручно коли є жінки в родині , але картковий туризм був цікавішим поки не ввели обеження
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:У кого есть свободная грн., то можно спокойно подешевле покупать купюры
доречі стара гривня теж потребує заміни , але ж її навіть надірвану беруть
sens
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