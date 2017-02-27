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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48
треба дописати - який буде штраф або головняк в разі фіксації на місці ,чи взагалі є важелі щодо роботи тої обмінки
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:56
холява написав:
Ветик , Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
.....и ШО , принесет кто то в обменку убитую сотку или много убитых , думаешь нет способа его послать ?
Чепуха
взагалі курс на марс , це поведінка в банках , особливо коли курс стрибає - приніс 300 баксів тобі кажуть немає гривні, а якщо я прошу з мого рахунку зняти гривнєвого , так будь-ласка але не більше 100000 грн бо ви наш дуже давній клієнт
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:58
sens написав:
треба дописати - який буде штраф або головняк в разі фіксації на місці ,чи взагалі є важелі щодо роботи тої обмінки
і інструкція що робити обмінці потім, якщо потім ніхто цю купюру не купує - бо обмінка відвести в сша не може на поміняти
чи пропонуєте людей також штрафувати якщо не беруть? 1996 чи потерту
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gonzo
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:02
yuri_m написав:
все обменки на мешках никому не нужных баксов сидят
це як секонд хенд - його забагато
як писали тут , що кому треба гроші будуть брати любий долар , так само і купляти , кому для колекції , то за кожен папірчик додатково просять 20 грн . Доречі в обміннику за цифрові кошти віддають тільки свіжою готівкою
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:04
yuri_m написав:
Так синих в обороте не больше 20%.
статистика не бреше , брехуни це статісти
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:06
yuri_m написав:
Это даже круче афера получается, чем вклады в Сбербанк СССР
нам взагалі віддали в України по 1000 грн , не рахуючи у кого скільки було , наприклад в 2022 багато хто виїхав за межі , отримав через Дію як ВПО чи ще щось 6600 грн . Ось така
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:08
Economist написав:
Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали
хіба в 1992 була різниця ) я памятаю як уан долар був з двома нулями і таку маячню людям на базарі обмінювали
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:10
Victor8 написав:
Но, если бы НБУ через госбанки организовал:
ви про що - термінал Приватбанка , так це один держбанк , а НБУ заявляє про дуже зношені банкноти відправляти на інкасо , а невидимі плями без ознак , буде прийнято на обмін
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:12
Игорь Алексеевич написав:
Тогда уж лучше смотаться в Европу, чем с дисконтом отдавать.
це дуже зручно коли є жінки в родині , але картковий туризм був цікавішим поки не ввели обеження
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:14
Игорь Алексеевич написав:
У кого есть свободная грн., то можно спокойно подешевле покупать купюры
доречі стара гривня теж потребує заміни , але ж її навіть надірвану беруть
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