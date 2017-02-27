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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:49
alex lem написав: yuri_m написав: Economist написав:
Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.
Так а суть кипиша была в чем? Ничего же нигде в мире не поменялось. И в нормативной базе НБУ тоже. Откуда тогда ноги растут у появления этих сортов бакса? То курс был одинаковый для всех купюр, и даже 1991 брали не морщась, а это прям как на базаре уже: "вам синих кило или белых полкило?" По цвету курс разный, по годам разный, тут берем, тут не берем. Пипец какой-то...
Наскільки я розумію це пішло з того що грошові потоки з ,,того берегу,, не блокували. Завозили гривню з окупованих і тута на вивіз скупляли нові сині франкліни. По більш вигідному курсу ніж біло-зелені. Спочатку зі сходу пішло, типу Запоріжжя, і ця дурь перекинулася на валютообмінки по всій країні. Чого ж не заробить лишню копійку на пересічних ховрашках з долярами в чулках? Рік не той, кольор папіру не той. 2006 рік папірець в ідеалі доляри рахують на 10 коп дешевше від синіх. За який хрен?
А тут ще держава підкидає в оборот через свій найбільший госбанк мотлох...Щоб валюту не віддавать з рахунків. Намагаються загнати усіх у гривню?
в електронну гривню
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:36
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:47
yuri_m написав:
Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.
вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась.
только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие.
кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
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