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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10611106121061310614

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 38
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
3%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
5%
2
36,50-37,00
5%
2
37,00-37,50
37%
14
37,50-38,00
32%
12
38,00-38,50
11%
4
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:49

  alex lem написав:
  yuri_m написав:
  Economist написав:Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.

Так а суть кипиша была в чем? Ничего же нигде в мире не поменялось. И в нормативной базе НБУ тоже. Откуда тогда ноги растут у появления этих сортов бакса? То курс был одинаковый для всех купюр, и даже 1991 брали не морщась, а это прям как на базаре уже: "вам синих кило или белых полкило?" По цвету курс разный, по годам разный, тут берем, тут не берем. Пипец какой-то...

Наскільки я розумію це пішло з того що грошові потоки з ,,того берегу,, не блокували. Завозили гривню з окупованих і тута на вивіз скупляли нові сині франкліни. По більш вигідному курсу ніж біло-зелені. Спочатку зі сходу пішло, типу Запоріжжя, і ця дурь перекинулася на валютообмінки по всій країні. Чого ж не заробить лишню копійку на пересічних ховрашках з долярами в чулках? Рік не той, кольор папіру не той. 2006 рік папірець в ідеалі доляри рахують на 10 коп дешевше від синіх. За який хрен?
А тут ще держава підкидає в оборот через свій найбільший госбанк мотлох...Щоб валюту не віддавать з рахунків. Намагаються загнати усіх у гривню? :wink:

в електронну гривню
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

:mrgreen: загончик в долар не удался :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :evil:

или же это кто то тарился баксом, как не в себя?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:47

  yuri_m написав:Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.


вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась.
только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие.
кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:47

  mephala написав:
  yuri_m написав:Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.


вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась.
только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие.
кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
Их легче перевозить, т.к. купюры новые и пачки утрамбованы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:57

  mephala написав:
  yuri_m написав:Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.


вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась.
только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие.
кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.


та не, это прям теория заговора
слишком сложно
baraka
 
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