Economist написав:Раньше в обменках Киева про год и цвет валюты не спрашивали. Теперь в одной не синие берут на 10 коп дешевле, в другой - 1996 год и старше только по курсу розницы. До кипиша всем было плевать.
Так а суть кипиша была в чем? Ничего же нигде в мире не поменялось. И в нормативной базе НБУ тоже. Откуда тогда ноги растут у появления этих сортов бакса? То курс был одинаковый для всех купюр, и даже 1991 брали не морщась, а это прям как на базаре уже: "вам синих кило или белых полкило?" По цвету курс разный, по годам разный, тут берем, тут не берем. Пипец какой-то...
Наскільки я розумію це пішло з того що грошові потоки з ,,того берегу,, не блокували. Завозили гривню з окупованих і тута на вивіз скупляли нові сині франкліни. По більш вигідному курсу ніж біло-зелені. Спочатку зі сходу пішло, типу Запоріжжя, і ця дурь перекинулася на валютообмінки по всій країні. Чого ж не заробить лишню копійку на пересічних ховрашках з долярами в чулках? Рік не той, кольор папіру не той. 2006 рік папірець в ідеалі доляри рахують на 10 коп дешевше від синіх. За який хрен? А тут ще держава підкидає в оборот через свій найбільший госбанк мотлох...Щоб валюту не віддавать з рахунків. Намагаються загнати усіх у гривню?
yuri_m написав:Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.
вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась. только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие. кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
yuri_m написав:Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.
вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась. только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие. кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
Их легче перевозить, т.к. купюры новые и пачки утрамбованы.
yuri_m написав:Между прочим, вся эта фигня с цветами и годами купюр очень похожа на диверсию русни против нашей финансовой системы. Спецом раскрутили тему синих баксов, чтобы раскачать наш рынок.
вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась. только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие. кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
Игорь Алексеевич написав:Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие. За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))
Не все на форуме пенсионерьі 60+ которьіх отпускают
Тим не менше в перші дні липня величезні потоки "втомлених" на виїзд, що призвело до значних черг на кордоні. Якась к-ть допомоги і кредитів поїде назад до допомагаючих і кредиторів. Валюта успішно буде перетворюватись на засмагу і всіляке барахло.
Біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні утворились кілометрові черги. Рух активізувався через сезон відпусток: люди виїздять до Польщі, щоб далі подорожувати до інших країн. За добу 2 липня українсько-польський кордон перетнули 75 тисяч людей. https://zakordon.24tv.ua/chergi-kordoni ... i_n2346364