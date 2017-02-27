042013 ви якось дивно трактуєте результати експертизи в НБУ. Так НБУ підтвердить СПРАВЖНІСТЬ банкноти. Зношеність експертиза не визначає і не оцінює. Тому якщо ваша банкнота зношена то здасте ви її на експертизу і отримаєте акт що вона справжня, але це жодним чином не зобов'яже банк її ні обмінювати ні прийняти для зарахування на рахунок
mephala написав:вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась. только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие. кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
это факт. по лаптестанским слухам, там белые брать реально стрьомно было уже несколько лет. (по крайней мере, в южных губерниях - мож, и правда персо-чеченская типография работает в три смены)
Игорь Алексеевич написав:Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие. За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))
Не все на форуме пенсионерьі 60+ которьіх отпускают
Тим не менше в перші дні липня величезні потоки "втомлених" на виїзд, що призвело до значних черг на кордоні. Якась к-ть допомоги і кредитів поїде назад до допомагаючих і кредиторів. Валюта успішно буде перетворюватись на засмагу і всіляке барахло.
Біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні утворились кілометрові черги. Рух активізувався через сезон відпусток: люди виїздять до Польщі, щоб далі подорожувати до інших країн. За добу 2 липня українсько-польський кордон перетнули 75 тисяч людей. https://zakordon.24tv.ua/chergi-kordoni ... i_n2346364
Болгария, Турция немного там свободней на границе. Правда поездка до Турции на автобусе 48 часов, до Болгарии прибл. 24 часа. Туристов много, в Турции в отелях мест - нет. Надо заказывать тур, с хорошим отелем дней за 20
Игорь Алексеевич написав:Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие. За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))
Не все на форуме пенсионерьі 60+ которьіх отпускают
Тим не менше в перші дні липня величезні потоки "втомлених" на виїзд, що призвело до значних черг на кордоні. Якась к-ть допомоги і кредитів поїде назад до допомагаючих і кредиторів. Валюта успішно буде перетворюватись на засмагу і всіляке барахло.
Біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні утворились кілометрові черги. Рух активізувався через сезон відпусток: люди виїздять до Польщі, щоб далі подорожувати до інших країн. За добу 2 липня українсько-польський кордон перетнули 75 тисяч людей. https://zakordon.24tv.ua/chergi-kordoni ... i_n2346364
[/quote] Болгария, Турция немного там свободней на границе. Правда поездка до Турции на автобусе 48 часов, до Болгарии прибл. 24 часа. Туристов много, в Турции в отелях мест - нет. Надо заказывать тур, с хорошим отелем дней за 20[/quote] Дуже гарна ідея для молоді,як погуляти та розважитися. Для людей які опікуються реальним станом, важливо вирішити що робити далі в умовах коли немає стабільності - взимку немає живлення і треба витрачатися або на генератор чи акумулятор, навесні почали збільшення мобілізаційного ресурсу і люди звільняються і переїздить до інших міст, влітку маємо хибне рішення і збільшення цін на акцизи ,що призведе до здорожчання логістики і ціни вверх
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?
В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии. Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.