Не знаю за Буковель, а знайомий у Львові відпочивав. Наче інша країна. Нема постійних повітряних тривог. На вулицях і під магазинами нема облав тцк. Не треба обходить військових на вулиці. У Львові інша влада? Чи вони якось прикручують місцевий тцк? Чи йде така тема вигрібать по мобілізації людей схід-центр-південь України ?
ви попитайте львівян з приводу мобілізації - особливо на межі міста. й в селах поруч зі Львовом. та не поруч теж. на Марсове поле сходить...
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?
В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии. Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.
Привет ФРИИЗ .
Всем Здоровья !
Честно , я мобилизовался с перебором возраста , сейчас боюсь даже пискнуть , чтобы по возрасту не вышвырнули .
Но работы у меня вдоволь . Завтра обратно . Пока терпят меня , не смотря на возраст . Господи Убереги меня от УВОЛЬНЕНИЯ . Я дома или сопьюсь или с ума сойду , глядя в этот идиотский телевизор . Всегда рад ВАС читать .
Не знаю за Буковель, а знайомий у Львові відпочивав. Наче інша країна. Нема постійних повітряних тривог. На вулицях і під магазинами нема облав тцк. Не треба обходить військових на вулиці. У Львові інша влада? Чи вони якось прикручують місцевий тцк? Чи йде така тема вигрібать по мобілізації людей схід-центр-південь України ?
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?
В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии. Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.
Привет ФРИИЗ .
Всем Здоровья !
Честно , я мобилизовался с перебором возраста , сейчас боюсь даже пискнуть , чтобы по возрасту не вышвырнули .
Но работы у меня вдоволь . Завтра обратно . Пока терпят меня , не смотря на возраст . Господи Убереги меня от УВОЛЬНЕНИЯ . Я дома или сопьюсь или с ума сойду , глядя в этот идиотский телевизор . Всегда рад ВАС читать .
какой род войск ? Войсковая специальность или должность ?
alex lem написав:Чи йде така тема вигрібать по мобілізації людей схід-центр-південь України ?
На ЗУ багато хто вважає чисто симетрично. Хоча я особисто бачу, щоб моб.резерв здорово вибраний. Хто служить, хто ранений, а хто вже і на вічному покої. Ще багато вже нарізали, так що їх ніяк не залучать. Моя установа намагається брати на роботу пенсів, щоб гарантовано було кому працювати.