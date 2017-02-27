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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10613106141061510616

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 47
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
4%
2
36,50-37,00
9%
4
37,00-37,50
34%
16
37,50-38,00
30%
14
38,00-38,50
13%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:03

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Ви там були останні п'ять років?
Отели в Буковели заполнены сейчас на 90%

Не знаю за Буковель, а знайомий у Львові відпочивав. Наче інша країна. Нема постійних повітряних тривог. На вулицях і під магазинами нема облав тцк. Не треба обходить військових на вулиці. У Львові інша влада? Чи вони якось прикручують місцевий тцк?
Чи йде така тема вигрібать по мобілізації людей схід-центр-південь України ?

ви попитайте львівян з приводу мобілізації - особливо на межі міста. й в селах поруч зі Львовом. та не поруч теж. на Марсове поле сходить...

а в Старому місті не чіпають, так...

тому не пишіть таке, як в останньому реченні...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:39

  freeze написав:
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?

В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.


Привет ФРИИЗ .

Всем Здоровья !

Честно , я мобилизовался с перебором возраста , сейчас боюсь даже пискнуть , чтобы по возрасту не вышвырнули .

Но работы у меня вдоволь .
Завтра обратно .
Пока терпят меня , не смотря на возраст .
Господи Убереги меня от УВОЛЬНЕНИЯ .
Я дома или сопьюсь или с ума сойду , глядя в этот идиотский телевизор .
Всегда рад ВАС читать .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:42

  alex lem написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Ви там були останні п'ять років?
Отели в Буковели заполнены сейчас на 90%

Не знаю за Буковель, а знайомий у Львові відпочивав. Наче інша країна. Нема постійних повітряних тривог. На вулицях і під магазинами нема облав тцк. Не треба обходить військових на вулиці. У Львові інша влада? Чи вони якось прикручують місцевий тцк?
Чи йде така тема вигрібать по мобілізації людей схід-центр-південь України ?
В Україні одна з областей перевиконала мобілізаційний план: військком розповів подробиці
https://tsn.ua/ato/v-ukrayini-odna-z-oblastey-perevikonala-mobilizaciyniy-plan-viyskkom-rozpoviv-podrobici-2313823.html
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:03

  холява написав:
  freeze написав:
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?

В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.


Привет ФРИИЗ .

Всем Здоровья !

Честно , я мобилизовался с перебором возраста , сейчас боюсь даже пискнуть , чтобы по возрасту не вышвырнули .

Но работы у меня вдоволь .
Завтра обратно .
Пока терпят меня , не смотря на возраст .
Господи Убереги меня от УВОЛЬНЕНИЯ .
Я дома или сопьюсь или с ума сойду , глядя в этот идиотский телевизор .
Всегда рад ВАС читать .
какой род войск ? Войсковая специальность или должность ?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Чи йде така тема вигрібать по мобілізації людей схід-центр-південь України ?

На ЗУ багато хто вважає чисто симетрично. Хоча я особисто бачу, щоб моб.резерв здорово вибраний. Хто служить, хто ранений, а хто вже і на вічному покої. Ще багато вже нарізали, так що їх ніяк не залучать. Моя установа намагається брати на роботу пенсів, щоб гарантовано було кому працювати.
Ой+
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