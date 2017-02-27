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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10613106141061510616>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 51
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
4%
2
36,50-37,00
8%
4
37,00-37,50
37%
19
37,50-38,00
27%
14
38,00-38,50
12%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:09

042013 ви якось дивно трактуєте результати експертизи в НБУ. Так НБУ підтвердить СПРАВЖНІСТЬ банкноти. Зношеність експертиза не визначає і не оцінює. Тому якщо ваша банкнота зношена то здасте ви її на експертизу і отримаєте акт що вона справжня, але це жодним чином не зобов'яже банк її ні обмінювати ні прийняти для зарахування на рахунок
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:10

  mephala написав:вполне может быть что из-за кацапов эта тема раскрутилась.
только не для того что бы раскачать наш рынок а просто шел переток грн с окупированных территорий а назад хотели везти синие.
кто то писал на ветке что у кацапов синие в почете.
это факт.
по лаптестанским слухам, там белые брать реально стрьомно было уже несколько лет. (по крайней мере, в южных губерниях - мож, и правда персо-чеченская типография работает в три смены)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:16

  yama написав:
  Игорь Алексеевич написав:Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие.
За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))

Не все на форуме пенсионерьі 60+ которьіх отпускают

А что у кому 60- нет семьи, детей??? На крайняк Буковель. Там тоже можно отдохнуть и спустить валюту в своё удовольствие. :D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:21

  Ой+ написав:
  yama написав:
  Игорь Алексеевич написав:Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие.
За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))

Не все на форуме пенсионерьі 60+ которьіх отпускают

Тим не менше в перші дні липня величезні потоки "втомлених" на виїзд, що призвело до значних черг на кордоні. Якась к-ть допомоги і кредитів поїде назад до допомагаючих і кредиторів. Валюта успішно буде перетворюватись на засмагу і всіляке барахло.
Біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні утворились кілометрові черги. Рух активізувався через сезон відпусток: люди виїздять до Польщі, щоб далі подорожувати до інших країн. За добу 2 липня українсько-польський кордон перетнули 75 тисяч людей.
https://zakordon.24tv.ua/chergi-kordoni ... i_n2346364
Болгария, Турция немного там свободней на границе. Правда поездка до Турции на автобусе 48 часов, до Болгарии прибл. 24 часа. Туристов много, в Турции в отелях мест - нет. Надо заказывать тур, с хорошим отелем дней за 20
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:29

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:
  Игорь Алексеевич написав:Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие.
За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))

Не все на форуме пенсионерьі 60+ которьіх отпускают

А что у кому 60- нет семьи, детей??? На крайняк Буковель. Там тоже можно отдохнуть и спустить валюту в своё удовольствие. :D

Ви там були останні п'ять років? Що під час ковіду люди масово похворіли,що під час війни ціни повне гуано. В минулому році були гарні спогади у Подільських Товтрах
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Ви там були останні п'ять років?
Отели в Буковели заполнены сейчас на 90%
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:Лето, время ездить отдыхать и тратить валюту в своё удовольствие.
За границей берут любые года, лишь бы туристы были не с пустыми карманами))

Не все на форуме пенсионерьі 60+ которьіх отпускают

Тим не менше в перші дні липня величезні потоки "втомлених" на виїзд, що призвело до значних черг на кордоні. Якась к-ть допомоги і кредитів поїде назад до допомагаючих і кредиторів. Валюта успішно буде перетворюватись на засмагу і всіляке барахло.
Біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні утворились кілометрові черги. Рух активізувався через сезон відпусток: люди виїздять до Польщі, щоб далі подорожувати до інших країн. За добу 2 липня українсько-польський кордон перетнули 75 тисяч людей.
https://zakordon.24tv.ua/chergi-kordoni ... i_n2346364
[/quote] Болгария, Турция немного там свободней на границе. Правда поездка до Турции на автобусе 48 часов, до Болгарии прибл. 24 часа. Туристов много, в Турции в отелях мест - нет. Надо заказывать тур, с хорошим отелем дней за 20[/quote]
Дуже гарна ідея для молоді,як погуляти та розважитися. Для людей які опікуються реальним станом, важливо вирішити що робити далі в умовах коли немає стабільності - взимку немає живлення і треба витрачатися або на генератор чи акумулятор, навесні почали збільшення мобілізаційного ресурсу і люди звільняються і переїздить до інших міст, влітку маємо хибне рішення і збільшення цін на акцизи ,що призведе до здорожчання логістики і ціни вверх
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?

В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:54

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Ви там були останні п'ять років?
Отели в Буковели заполнены сейчас на 90%
це не відміняє статуса відпочинок для заможних. Ви пишете про ціни,не зрозуміло,ви там відпочивали чи відпочиваєте?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:57

  freeze написав:
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?

В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.


ИЛИ подаете на ВЛК .
Проходите ее без замечаний.
Пишите рапорт и продолжаете служить Украине .
С Уважением .
холява
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