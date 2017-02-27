|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:00
Alien написав:042013
ви якось дивно трактуєте результати експертизи в НБУ. Так НБУ підтвердить СПРАВЖНІСТЬ банкноти. Зношеність експертиза не визначає і не оцінює. Тому якщо ваша банкнота зношена то здасте ви її на експертизу і отримаєте акт що вона справжня, але це жодним чином не зобов'яже банк її ні обмінювати ні прийняти для зарахування на рахунок
Про зношеність поки не говоримо, говоримо лише про роки.
Якщо НБУ видає вердикт, що вона справжня (і ознак значної зношеності немає), банк після отримання висновку НБУ зобов'язаний провести операцію обміну.
Пояснення від НБУ.
-
042013
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:21
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.07.2023...........06.07.2023
дата розрахунку...............04.07.2023............05.07.2023
Євро..................................39,8543.................39,7848...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0899)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.18 (вчера 103.00).
Есть небольшой рост, амплитуда колебаний увеличилась до привычного уровня, но ничего интересного не происходит.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7003
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5923 раз.
- Подякували: 19261 раз.
-
- Профіль
-
96
52
33
2
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:24
freeze написав:
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?
В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают
, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.
Не призывают, а мобилизируют. Плюс есть много нюансов. Если сержант, офицер, это одна история, если солдат, то другая.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:31
холява написав: freeze написав:
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?
В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.
ИЛИ подаете на ВЛК .
Проходите ее без замечаний.
Пишите рапорт и продолжаете служить Украине .
С Уважением .
Могу ошибаться, но после 60-ти имеют право служить только генералы до 65-ти лет. Для обычного солдата, сержанта, офицера законом определен граничный возраст пребывания в ЗСУ до 60 лет.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1475 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32935
|36261752
|
|
|1856
|12935524
|
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
|
|7975
|22903836
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|