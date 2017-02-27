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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10613106141061510616

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 51
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
4%
2
36,50-37,00
8%
4
37,00-37,50
37%
19
37,50-38,00
27%
14
38,00-38,50
12%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:00

  Alien написав:042013 ви якось дивно трактуєте результати експертизи в НБУ. Так НБУ підтвердить СПРАВЖНІСТЬ банкноти. Зношеність експертиза не визначає і не оцінює. Тому якщо ваша банкнота зношена то здасте ви її на експертизу і отримаєте акт що вона справжня, але це жодним чином не зобов'яже банк її ні обмінювати ні прийняти для зарахування на рахунок

Про зношеність поки не говоримо, говоримо лише про роки.
Якщо НБУ видає вердикт, що вона справжня (і ознак значної зношеності немає), банк після отримання висновку НБУ зобов'язаний провести операцію обміну.
Пояснення від НБУ.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.07.2023...........06.07.2023
дата розрахунку...............04.07.2023............05.07.2023
Євро..................................39,8543.................39,7848...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0899)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.18 (вчера 103.00).
Есть небольшой рост, амплитуда колебаний увеличилась до привычного уровня, но ничего интересного не происходит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:24

  freeze написав:
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?

В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.

Не призывают, а мобилизируют. Плюс есть много нюансов. Если сержант, офицер, это одна история, если солдат, то другая.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:31

  холява написав:
  freeze написав:
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?

В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии.
Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.


ИЛИ подаете на ВЛК .
Проходите ее без замечаний.
Пишите рапорт и продолжаете служить Украине .
С Уважением .

Могу ошибаться, но после 60-ти имеют право служить только генералы до 65-ти лет. Для обычного солдата, сержанта, офицера законом определен граничный возраст пребывания в ЗСУ до 60 лет.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  reus написав:Могу ошибаться, но после 60-ти имеют право служить только генералы до 65-ти лет.

А адміралів чого кривдите?
7) для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб:
рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років;
вищого офіцерського складу - до 65 років. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:38

reus

Вы же не думаете что я фантазирую на счет своей службы ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:21

Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились! :mrgreen:
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 05 лип, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:25

  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против!

Мешок с гривной в кассе всё меньше и меньше с каждым днем...
Куда катится этот мир? (с)
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