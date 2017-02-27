Alien написав:042013 ви якось дивно трактуєте результати експертизи в НБУ. Так НБУ підтвердить СПРАВЖНІСТЬ банкноти. Зношеність експертиза не визначає і не оцінює. Тому якщо ваша банкнота зношена то здасте ви її на експертизу і отримаєте акт що вона справжня, але це жодним чином не зобов'яже банк її ні обмінювати ні прийняти для зарахування на рахунок
Про зношеність поки не говоримо, говоримо лише про роки. Якщо НБУ видає вердикт, що вона справжня (і ознак значної зношеності немає), банк після отримання висновку НБУ зобов'язаний провести операцію обміну. Пояснення від НБУ.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................05.07.2023...........06.07.2023 дата розрахунку...............04.07.2023............05.07.2023 Євро..................................39,8543.................39,7848...-0.17% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0899)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.18 (вчера 103.00). Есть небольшой рост, амплитуда колебаний увеличилась до привычного уровня, но ничего интересного не происходит.
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?
В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии. Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.
Не призывают, а мобилизируют. Плюс есть много нюансов. Если сержант, офицер, это одна история, если солдат, то другая.
Economist написав:А не підкажете, мобілізація до 60 років включно, чи ні?
В свой День рождения 60 лет, вы имеете право написать рапорт на увольнение из армии. Соответственно в возрасте 59 лет негласно принудительно уже не призывают, потому что вас надо обучить, выдать кучу имущества, чтобы вы через несколько месяцев уволились, это никому не надо.
ИЛИ подаете на ВЛК . Проходите ее без замечаний. Пишите рапорт и продолжаете служить Украине . С Уважением .
Могу ошибаться, но после 60-ти имеют право служить только генералы до 65-ти лет. Для обычного солдата, сержанта, офицера законом определен граничный возраст пребывания в ЗСУ до 60 лет.
reus написав:Могу ошибаться, но после 60-ти имеют право служить только генералы до 65-ти лет.
А адміралів чого кривдите?
7) для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років; вищого офіцерського складу - до 65 років. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились!
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 05 лип, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы Но ни слова, ни полслова против!
Мешок с гривной в кассе всё меньше и меньше с каждым днем... Куда катится этот мир? (с)