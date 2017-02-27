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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:30
холява написав:reus
Вы же не думаете что я фантазирую на счет своей службы ?
Та ні, у мене немає сумнівів. Наразі за особистим бажанням та при наявності високої підготовки, унікального досвіду і належного стану здоров’я, строк служби будь-якому військовослужбовцю може бути продовжений до 65 років, а вищому офіцерському складу – до 70 років.
Згідно Статті 22. п.2 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу
Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, встановлений частиною першою цієї статті, на строк до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Але гранічний вік встановлений законом рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років;
вищого офіцерського складу - до 65 років. І немає 100% гарантії, що залишать усіх бажаючих.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:31
Игорь Алексеевич написав: yuri_m написав:
Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы
Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились!
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.
Якщо невелике місто, то чого б там завелися в касі нові франкліни ,,через несколько дней,,?
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:57
reus
Я уверен , что незаменимых людей нет .
Я уверен , что есть более классные специалисты чем я .
..... но я по прежнему на своем месте ,и буду выполнять свою работу пока не сотрусь до мочек ушей или попросят с службы
С Уважением ко всем .
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Додано: Сер 05 лип, 2023 21:03
холява написав:reus
Я уверен , что незаменимых людей нет .
Я уверен , что есть более классные специалисты чем я .
..... но я по прежнему на своем месте ,и буду выполнять свою работу пока не сотрусь до мочек ушей или попросят с службы
С Уважением ко всем .
Желаю Вам удачи! На сколько мне известно, то оставляют служить после достижения граничного возраста единицы, действительно самых лучших профессионалов.
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