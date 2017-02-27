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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10612106131061410615

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 53
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
4%
2
36,50-37,00
8%
4
37,00-37,50
36%
19
37,50-38,00
30%
16
38,00-38,50
11%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.07.2023...........06.07.2023
дата розрахунку...............04.07.2023............05.07.2023
Євро..................................39,8543.................39,7848...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0899)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.18 (вчера 103.00).
Есть небольшой рост, амплитуда колебаний увеличилась до привычного уровня, но ничего интересного не происходит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:21

Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились! :mrgreen:
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 05 лип, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:25

  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против!

Мешок с гривной в кассе всё меньше и меньше с каждым днем...
Куда катится этот мир? (с)
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:12

  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились! :mrgreen:
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:31

  Игорь Алексеевич написав:
  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились! :mrgreen:
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.

Якщо невелике місто, то чого б там завелися в касі нові франкліни ,,через несколько дней,,?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:13

  Игорь Алексеевич написав:Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.

На фига? Мне гривна нужна была, а не синий бакс. А про "положить" я еще пару дней назад писал: закинуть на валютную карту и потом снять, когда в кассе будут синие. Читаете тему по диагонали?

Валютные текущие счета мониторят намного бодрее, чем карты. И с карты снять валюту без комиссии, а с текущего счета с комиссией - если счет не закрывается. Плюс с карты можно сразу в гривну перекинуть, если курс будет хороший. В онлайн пофиг, какие там купюры были на входе. Ну и на фига козе такой баян?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:38

  yuri_m написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.

На фига? Мне гривна нужна была, а не синий бакс. А про "положить" я еще пару дней назад писал: закинуть на валютную карту и потом снять, когда в кассе будут синие. Читаете тему по диагонали?

Валютные текущие счета мониторят намного бодрее, чем карты. И с карты снять валюту без комиссии, а с текущего счета с комиссией - если счет не закрывается. Плюс с карты можно сразу в гривну перекинуть, если курс будет хороший. В онлайн пофиг, какие там купюры были на входе. Ну и на фига козе такой баян?

В якому місті мало відділень банків та 4-5 пунктів обміну валюти роблять погоду?
sens
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