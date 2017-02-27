Додано: Сер 05 лип, 2023 21:13

Игорь Алексеевич написав: Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять. Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.

На фига? Мне гривна нужна была, а не синий бакс. А про "положить" я еще пару дней назад писал: закинуть на валютную карту и потом снять, когда в кассе будут синие. Читаете тему по диагонали?Валютные текущие счета мониторят намного бодрее, чем карты. И с карты снять валюту без комиссии, а с текущего счета с комиссией - если счет не закрывается. Плюс с карты можно сразу в гривну перекинуть, если курс будет хороший. В онлайн пофиг, какие там купюры были на входе. Ну и на фига козе такой баян?