RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10612106131061410615

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 54
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
4%
2
36,50-37,00
7%
4
37,00-37,50
37%
20
37,50-38,00
30%
16
38,00-38,50
11%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.07.2023...........06.07.2023
дата розрахунку...............04.07.2023............05.07.2023
Євро..................................39,8543.................39,7848...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0899)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.18 (вчера 103.00).
Есть небольшой рост, амплитуда колебаний увеличилась до привычного уровня, но ничего интересного не происходит.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7003
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5927 раз.
Подякували: 19265 раз.
 
Профіль
96
52
33
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:21

Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились! :mrgreen:
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 05 лип, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:25

  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против!

Мешок с гривной в кассе всё меньше и меньше с каждым днем...
Куда катится этот мир? (с)
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 660
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:12

  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились! :mrgreen:
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6766
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:31

  Игорь Алексеевич написав:
  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились! :mrgreen:
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.

Якщо невелике місто, то чого б там завелися в касі нові франкліни ,,через несколько дней,,?
alex lem
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:13

  Игорь Алексеевич написав:Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.

На фига? Мне гривна нужна была, а не синий бакс. А про "положить" я еще пару дней назад писал: закинуть на валютную карту и потом снять, когда в кассе будут синие. Читаете тему по диагонали?

Валютные текущие счета мониторят намного бодрее, чем карты. И с карты снять валюту без комиссии, а с текущего счета с комиссией - если счет не закрывается. Плюс с карты можно сразу в гривну перекинуть, если курс будет хороший. В онлайн пофиг, какие там купюры были на входе. Ну и на фига козе такой баян?
yuri_m
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:38

  yuri_m написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.

На фига? Мне гривна нужна была, а не синий бакс. А про "положить" я еще пару дней назад писал: закинуть на валютную карту и потом снять, когда в кассе будут синие. Читаете тему по диагонали?

Валютные текущие счета мониторят намного бодрее, чем карты. И с карты снять валюту без комиссии, а с текущего счета с комиссией - если счет не закрывается. Плюс с карты можно сразу в гривну перекинуть, если курс будет хороший. В онлайн пофиг, какие там купюры были на входе. Ну и на фига козе такой баян?

В якому місті мало відділень банків та 4-5 пунктів обміну валюти роблять погоду?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13673
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:59

  Victor8 написав:
  yuri_m написав:Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы :) Но ни слова, ни полслова против!

Мешок с гривной в кассе всё меньше и меньше с каждым днем...
Куда катится этот мир? (с)

Как куда ,угору , вот например в Днепропетровской академии музыки студентам не будут выплачивать стипендии в новом учебном 2023 году, кроме переселенцев из ордло.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 23.05.14
Подякував: 595 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:26

  sens написав:В якому місті мало відділень банків та 4-5 пунктів обміну валюти роблять погоду?

Лишь бы ляпнуть что попало? Тогда попытка удалась!

В городе 50+ отделений банков. Обменок сейчас 100+, до войны было 400+. А говорил про 4-5 которые имели всегда самые лучшие курсы в городе, плюс на опте. Если же задача сдать по 36-36.50, то можно без проблем на каждом углу. А вы давайте и дальше несите свою хрень в массы!
yuri_m
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 10612106131061410615
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3292, 3293, 3294
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32935 36263065
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 09:44
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 184, 185, 186
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1856 12936790
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22903890
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.