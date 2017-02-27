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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:21
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.07.2023...........06.07.2023
дата розрахунку...............04.07.2023............05.07.2023
Євро..................................39,8543.................39,7848...-0.17%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0899)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.18 (вчера 103.00).
Есть небольшой рост, амплитуда колебаний увеличилась до привычного уровня, но ничего интересного не происходит.
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Сибарит
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:21
Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы
Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились!
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 05 лип, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:25
yuri_m написав:
Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы
Но ни слова, ни полслова против!
Мешок с гривной в кассе всё меньше и меньше с каждым днем...
Куда катится этот мир? (с)
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:12
yuri_m написав:
Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы
Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились!
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:31
Игорь Алексеевич написав: yuri_m написав:
Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы
Но ни слова, ни полслова против! Только кассирша в потолок так молвила "и куда нам их теперь девать, это же мусор". Капец, почти идеальные баксы 1999-2003 уже мусором резко стали за какой-то месяц. Дожились!
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.
Якщо невелике місто, то чого б там завелися в касі нові франкліни ,,через несколько дней,,?
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alex lem
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Додано: Сер 05 лип, 2023 21:13
Игорь Алексеевич написав:
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.
На фига? Мне гривна нужна была, а не синий бакс. А про "положить" я еще пару дней назад писал: закинуть на валютную карту и потом снять, когда в кассе будут синие. Читаете тему по диагонали?
Валютные текущие счета мониторят намного бодрее, чем карты. И с карты снять валюту без комиссии, а с текущего счета с комиссией - если счет не закрывается. Плюс с карты можно сразу в гривну перекинуть, если курс будет хороший. В онлайн пофиг, какие там купюры были на входе. Ну и на фига козе такой баян?
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yuri_m
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Додано: Чет 06 лип, 2023 07:38
yuri_m написав: Игорь Алексеевич написав:
Надо было им на тек. счёт положить. А потом через несколько дней снять.
На фига? Мне гривна нужна была, а не синий бакс. А про "положить" я еще пару дней назад писал: закинуть на валютную карту и потом снять, когда в кассе будут синие. Читаете тему по диагонали?
Валютные текущие счета мониторят намного бодрее, чем карты. И с карты снять валюту без комиссии, а с текущего счета с комиссией - если счет не закрывается. Плюс с карты можно сразу в гривну перекинуть, если курс будет хороший. В онлайн пофиг, какие там купюры были на входе. Ну и на фига козе такой баян?
В якому місті мало відділень банків та 4-5 пунктів обміну валюти роблять погоду?
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sens
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Додано: Чет 06 лип, 2023 11:59
Victor8 написав: yuri_m написав:
Сегодня было продолжение квеста "сдай белый бакс". Снова прошелся по 4-5 обменкам, и нигде не хотели брать 1999-2003. Ну или кривя губы "па 36-36.20 можем взять пару купюр, выручить вас". В итоге послал их всех далеко-далеко и зашел в банк, сдал без малейших проблем по 37 ровно. Приняли всю сумму, хотя видно было, что расстроены отдачей почти всей гривны из кассы
Но ни слова, ни полслова против!
Мешок с гривной в кассе всё меньше и меньше с каждым днем...
Куда катится этот мир? (с)
Как куда ,угору , вот например в Днепропетровской академии музыки студентам не будут выплачивать стипендии в новом учебном 2023 году, кроме переселенцев из ордло.
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Vadim_
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Додано: Чет 06 лип, 2023 12:26
sens написав:
В якому місті мало відділень банків та 4-5 пунктів обміну валюти роблять погоду?
Лишь бы ляпнуть что попало? Тогда попытка удалась!
В городе 50+ отделений банков. Обменок сейчас 100+, до войны было 400+. А говорил про 4-5 которые имели всегда самые лучшие курсы в городе, плюс на опте. Если же задача сдать по 36-36.50, то можно без проблем на каждом углу. А вы давайте и дальше несите свою хрень в массы!
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yuri_m
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:29
Ну что, завтра ждем информацию от НБУ по уровню ЗВР Украины (предварительные).
У кого какой прогноз по уровню ЗВР Украины:
- упадем ниже 37 млрд USD?
- останемся на уровне 37 млрд USD?
- поднимемся выше 38 млрд USD?
- поднимемся выше 39 млрд USD?
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Victor8
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