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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:48
yuri_m написав: sens написав:
В якому місті мало відділень банків та 4-5 пунктів обміну валюти роблять погоду?
Лишь бы ляпнуть что попало? Тогда попытка удалась!
В городе 50+ отделений банков. Обменок сейчас 100+, до войны было 400+. А говорил про 4-5 которые имели всегда самые лучшие курсы в городе, плюс на опте. Если же задача сдать по 36-36.50, то можно без проблем на каждом углу. А вы давайте и дальше несите свою хрень в массы!
Щось ви шановний про місто забули нагадати.
У Києві зараз
🇺🇸: 37.12–37.18
🇪🇺: 40.62–40,75
❗️Фінанс — найкращий курс, найкращий
Пропонуємо послуги оптового обміну валют на Лівому березі міста Київ у Дніпровському районі.
Чекаємо ваших пропозицій!
⚠️ У В А Г А ⚠️
Цей курс діє від 2000 $ або 2000 € за умовою попереднього бронювання!
Купюри $ 1996 , 1999 року приймаються по курсу відділення!
Бронювання триває 45 хвилин.
⚠️ Опт і бронь від 2000 ⚠️
Графік роботи:
⏳ 09:00 - 21:00
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:52
Victor8 написав:
Ну что, завтра ждем информацию от НБУ по уровню ЗВР Украины (предварительные).
У кого какой прогноз по уровню ЗВР Украины:
- упадем ниже 37 млрд USD?
- останемся на уровне 37 млрд USD?
- поднимемся выше 38 млрд USD?
- поднимемся выше 39 млрд USD?
краще відміну акцизу попліткувати,хіба кількість ЗВР на курс чи життя якось впливають ?
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:55
yuri_m написав: sens написав:
В якому місті мало відділень банків та 4-5 пунктів обміну валюти роблять погоду?
Лишь бы ляпнуть что попало? Тогда попытка удалась!
В городе 50+ отделений банков. Обменок сейчас 100+, до войны было 400+. А говорил про 4-5 которые имели всегда самые лучшие курсы в городе, плюс на опте. Если же задача сдать по 36-36.50, то можно без проблем на каждом углу. А вы давайте и дальше несите свою хрень в массы!
По 36-00 такий курс на базарі або ринку,для ПОВа замалий,тому ваша зневага і поверхневе відношення до обговорення немає сенсу
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Додано: Чет 06 лип, 2023 14:58
sens написав: Victor8 написав:
Ну что, завтра ждем информацию от НБУ по уровню ЗВР Украины (предварительные).
У кого какой прогноз по уровню ЗВР Украины:
- упадем ниже 37 млрд USD?
- останемся на уровне 37 млрд USD?
- поднимемся выше 38 млрд USD?
- поднимемся выше 39 млрд USD?
краще відміну акцизу попліткувати,хіба кількість ЗВР на курс чи життя якось впливають ?
Опосредованно ЗВР Украины влияют и на курс, и на жизнь, и на финансовую стабильность, и на надежность банковской системы Украины...
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Victor8
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:09
Victor8 написав: sens написав: Victor8 написав:
Ну что, завтра ждем информацию от НБУ по уровню ЗВР Украины (предварительные).
У кого какой прогноз по уровню ЗВР Украины:
- упадем ниже 37 млрд USD?
- останемся на уровне 37 млрд USD?
- поднимемся выше 38 млрд USD?
- поднимемся выше 39 млрд USD?
краще відміну акцизу попліткувати,хіба кількість ЗВР на курс чи життя якось впливають ?
Опосредованно ЗВР Украины влияют и на курс, и на жизнь, и на финансовую стабильность, и на надежность банковской системы Украины...
Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо
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sens
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:24
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.07.2023..........07.07.2023
дата розрахунку...............05.07.2023...........06.07.2023
Євро..................................39,7848................39,8433...+0.15%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0895 (вчера 1.0879)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.95 (вчера 103.18).
Начавшийся позавчера вечером плавный рост сегодня утром сменился более быстрым падением и к настоящему времени полностью отыгран.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:52
sens написав:
Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо
Ні, прямої залежності немає.
Київ
USD 37,08 - 37,21
EURO 40,60 - 40,80
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Додано: Чет 06 лип, 2023 19:16
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дол США - це рекордний показник за всю історію незалежної України.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, тільки в червні на рахунки уряду надійшло: 1,6 млрд дол від ЄС, 1,2 млрд дол від США, 69,1 млн дол - від Світового банку, 15 млн дол - від уряду Фінляндії.
"У червні ми успішно пройшли перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримали другий транш за програмою - 886 млн дол.
Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", - додав Пишний.
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jump
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Додано: Чет 06 лип, 2023 19:27
Це лише імхо, але:
Якщо роzzійський руффль на довгий термін закріпиться на рівні 92-100 за 1 долар, то враховуючи, що Україна і роzzія є конкурентами на зовнішніх ринках і не тільки по цій причині!, то довго гривня не затримається на курсі 37, на жаль.
па50 тоді буде.
розумію, питання дискусійне.
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Yuri_61
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Додано: Чет 06 лип, 2023 19:34
jump написав:
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України сягнули майже 39 млрд дол США - це рекордний показник за всю історію незалежної України.
А тепер порахуємо: нас, українців в Україні 38 млн. Дехто буде заперечувати, казати, що набагато менше. Припустимо й це, хай нас в Україні зараз 30 млн.
39000000000 ділемо на 30000000 і отримуємо па $1300 на людину.
І що, це багато? Зрозуміло що ні. Це майже ніщо.
Але також розумію, що ЗВР служить в основному для утримання стабільного курсу національної валюти. І для цієї мети цього обсягу ЗВР цілком достатньо.
За достатні роки свого життя зрозумів, що гарних людей (людяниХ) десь 5%, 70% скотів,
25% ні те ні се.
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Yuri_61
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