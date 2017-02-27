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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:43
Yuri_61 написав:
За достатні роки свого життя зрозумів, що гарних людей (людяниХ) десь 5%, 70% скотів,
25% ні те ні се.Я в 5%.
І те саме скаже 95% людей
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