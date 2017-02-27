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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10614106151061610617

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 57
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
4%
2
36,50-37,00
11%
6
37,00-37,50
37%
21
37,50-38,00
28%
16
38,00-38,50
11%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:За достатні роки свого життя зрозумів, що гарних людей (людяниХ) десь 5%, 70% скотів,
25% ні те ні се.
Я в 5%. :oops:


І те саме скаже 95% людей :mrgreen:
Faceless
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