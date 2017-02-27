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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:43
Yuri_61 написав:
За достатні роки свого життя зрозумів, що гарних людей (людяниХ) десь 5%, 70% скотів,
25% ні те ні се.Я в 5%.
І те саме скаже 95% людей
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:54
Yuri_61 написав:
Це лише імхо, але:
Якщо роzzійський руффль на довгий термін закріпиться на рівні 92-100 за 1 долар, то враховуючи, що Україна і роzzія є конкурентами на зовнішніх ринках і не тільки по цій причині!, то довго гривня не затримається на курсі 37, на жаль.
па50 тоді буде.
розумію, питання дискусійне.
ИМХО на курс сейчас влияет только хотелка НБУ. какой захотят такой и нарисуют.
да же на наличке.
пока есть ресурс сливать баксы на межбанке по другому не будет.
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