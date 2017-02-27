Yuri_61 написав:За достатні роки свого життя зрозумів, що гарних людей (людяниХ) десь 5%, 70% скотів,
25% ні те ні се.
Я в 5%.
І те саме скаже 95% людей
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
І те саме скаже 95% людей
Додано: Чет 06 лип, 2023 21:54
ИМХО на курс сейчас влияет только хотелка НБУ. какой захотят такой и нарисуют.
да же на наличке.
пока есть ресурс сливать баксы на межбанке по другому не будет.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 00:00
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лёг виском на дуло.
Задержимся на цифре 37! Коварен Бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили.
Слабо стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа?!
Терпенье, психопаты и кликуши!
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