Якщо роzzійський руффль на довгий термін закріпиться на рівні 92-100 за 1 долар, то враховуючи, що Україна і роzzія є конкурентами на зовнішніх ринках і не тільки по цій причині!, то довго гривня не затримається на курсі 37, на жаль. па50 тоді буде. розумію, питання дискусійне.
ИМХО на курс сейчас влияет только хотелка НБУ. какой захотят такой и нарисуют. да же на наличке. пока есть ресурс сливать баксы на межбанке по другому не будет.
Yuri_61 написав: довго гривня не затримається на курсі 37, на жаль.
ИМХО на курс сейчас влияет только хотелка НБУ.
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас — как холодом подуло: Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль И Маяковский лёг виском на дуло. Задержимся на цифре 37! Коварен Бог — Ребром вопрос поставил: или — или! На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, А нынешние как-то проскочили.
Слабо стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа?! Терпенье, психопаты и кликуши!
У червні українці продали більше іноземної валюти, ніж купили вперше майже за рік, повідомив НБУ у вівторок.
Незабаром Нацбанк може почати послаблювати заходи валютного контролю, запроваджені через розгортання повномасштабної війни. Про це MC.today розповідає з посиланням на Bloomberg.
Одним із перших кроків, які може зробити Нацбанк, – дозволити українським компаніям з іноземними акціонерами виплачувати дивіденди за кордоном від операцій цього року, сказав один зі співрозмовників агентства.
Інша особа сказала, що заходи розділені на дві групи, причому перша стосується руху капіталу. Ймовірно, вони відбудуться лише тоді, коли валюта перейде на гнучкий обмінний курс, сказав він. Друга група вплине на повсякденну фінансову діяльність.
Одним із найочевидніших показників того, що тиск на гривню зменшується, є те, що українці тепер можуть обмінювати гривню на долари на вулиці за курсом, набагато ближчим до курсу Нацбанку. Зняття готівки українцями також значно скоротилося з лютого, впавши приблизно до 9 мільярдів гривень (244 мільйони доларів) у березні.
«Сьогодні валютна лібералізація є драйвером, який може прискорити економічні процеси в країні, і попит на неї досить високий», – казав цього місяця голова Нацбанку Андрій Пишний.
Захист обмінного курсу також частково виснажив резерви Нацбанку. Обсяг доларів, які банк продав, щоб підтримати гривню, цього року зменшився, але курс, що плаває, ще більше зменшить потребу в інтервенціях.
Якщо роzzійський руффль на довгий термін закріпиться на рівні 92-100 за 1 долар, то враховуючи, що Україна і роzzія є конкурентами на зовнішніх ринках і не тільки по цій причині!, то довго гривня не затримається на курсі 37, на жаль. па50 тоді буде. розумію, питання дискусійне.
ИМХО на курс сейчас влияет только хотелка НБУ. какой захотят такой и нарисуют. да же на наличке. пока есть ресурс сливать баксы на межбанке по другому не будет.