У червні українці продали більше іноземної валюти, ніж купили вперше майже за рік, повідомив НБУ у вівторок.Незабаром Нацбанк може почати послаблювати заходи валютного контролю, запроваджені через розгортання повномасштабної війни. Про це MC.today розповідає з посиланням на Bloomberg.Одним із перших кроків, які може зробити Нацбанк, – дозволити українським компаніям з іноземними акціонерами виплачувати дивіденди за кордоном від операцій цього року, сказав один зі співрозмовників агентства.Інша особа сказала, що заходи розділені на дві групи, причому перша стосується руху капіталу. Ймовірно, вони відбудуться лише тоді, коли валюта перейде на гнучкий обмінний курс, сказав він. Друга група вплине на повсякденну фінансову діяльність.Одним із найочевидніших показників того, що тиск на гривню зменшується, є те, що українці тепер можуть обмінювати гривню на долари на вулиці за курсом, набагато ближчим до курсу Нацбанку. Зняття готівки українцями також значно скоротилося з лютого, впавши приблизно до 9 мільярдів гривень (244 мільйони доларів) у березні.«Сьогодні валютна лібералізація є драйвером, який може прискорити економічні процеси в країні, і попит на неї досить високий», – казав цього місяця голова Нацбанку Андрій Пишний.Захист обмінного курсу також частково виснажив резерви Нацбанку. Обсяг доларів, які банк продав, щоб підтримати гривню, цього року зменшився, але курс, що плаває, ще більше зменшить потребу в інтервенціях.