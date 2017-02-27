У червні українці продали більше іноземної валюти, ніж купили вперше майже за рік, повідомив НБУ у вівторок.
Незабаром Нацбанк може почати послаблювати заходи валютного контролю, запроваджені через розгортання повномасштабної війни. Про це MC.today розповідає з посиланням на Bloomberg.
Одним із перших кроків, які може зробити Нацбанк, – дозволити українським компаніям з іноземними акціонерами виплачувати дивіденди за кордоном від операцій цього року, сказав один зі співрозмовників агентства.
Інша особа сказала, що заходи розділені на дві групи, причому перша стосується руху капіталу. Ймовірно, вони відбудуться лише тоді, коли валюта перейде на гнучкий обмінний курс, сказав він. Друга група вплине на повсякденну фінансову діяльність.
Одним із найочевидніших показників того, що тиск на гривню зменшується, є те, що українці тепер можуть обмінювати гривню на долари на вулиці за курсом, набагато ближчим до курсу Нацбанку. Зняття готівки українцями також значно скоротилося з лютого, впавши приблизно до 9 мільярдів гривень (244 мільйони доларів) у березні.
«Сьогодні валютна лібералізація є драйвером, який може прискорити економічні процеси в країні, і попит на неї досить високий», – казав цього місяця голова Нацбанку Андрій Пишний.
Захист обмінного курсу також частково виснажив резерви Нацбанку. Обсяг доларів, які банк продав, щоб підтримати гривню, цього року зменшився, але курс, що плаває, ще більше зменшить потребу в інтервенціях.
Victor8"[quote="5594868:Zebra написав:Сиська Запада стала главной отраслю экономики.
Сейчас есть все предпосылки для стабильности курса гривны. На наличном, возможно, продажу увидим ниже 37,00 грн за USD. [/quote] Мы увидим 34-35. В перспективе.[/quote] Изменение курса USD с 37,00 до 35,00 это всего лишь укрепление гривны примерно на 6%. Цифра совершенно не заоблачная, в том числе и для наличного курса USD. Так что, все возможно... [/quote] Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5
sens написав:Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5
Если у вас с памятью всё так плохо, то напомню: на момент прихода Зеленского к власти в конце мая 2019 года наличный доллар был 26.30, а к концу того же года путям жестких манипуляций курс удалось на 2 дня дожать к 23.00-23.20. А конкретно дело было 24-25 декабря 2019 года. После этого курс очень быстро к концу января 2020 года снова взлетел к 24.75-25.10 и потом полез еще выше - в марте был уже 28.
И не заслуга Зеленского, что курс локально просел к 23 за полгода, а ВР - именно она приняла закон о продаже земли. Под этот закон и заводили инвесторы валюту в Украину. А когда увидели принятый закон в полной редакции, то последовало разочарование и значительная часть валюты ушла из страны.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................07.07.2023...........10.07.2023 дата розрахунку...............06.07.2023............07.07.2023 Євро..................................39,8433.................39,8214...-0.05% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0890 (вчера 1.0895)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.02 (вчера 102.95). Тихо. Вчера вечером попытались расти, но быстро вернулись в уже привычный диапазон. Можно было и не стартовать ................................... Вчера, за день до граничного срока, НБУ опубликовал данные о международных резервах не только в мордокниге, но и официально
Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 38 999,5 млн дол. США. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року – 38 351,7 млрд дол. США.
В абсолютных значениях прирост составил $1.678 млрд. Объем интервенций в июне снизился на $130 млн. по сравнению с маем.
ЗЫ $38 трлн. на 2011 год - это ошибка НБУ, а не моя. Я цитаты принципиально не правлю