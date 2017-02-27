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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10615106161061710618

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 59
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
7
37,00-37,50
37%
22
37,50-38,00
27%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:23

Україна без готівки: чи зникнуть паперові гроші? Прогноз курсу

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:25

щипають гусаків

  vitaliian написав:
У червні українці продали більше іноземної валюти, ніж купили вперше майже за рік, повідомив НБУ у вівторок.

Незабаром Нацбанк може почати послаблювати заходи валютного контролю, запроваджені через розгортання повномасштабної війни. Про це MC.today розповідає з посиланням на Bloomberg.

Одним із перших кроків, які може зробити Нацбанк, – дозволити українським компаніям з іноземними акціонерами виплачувати дивіденди за кордоном від операцій цього року, сказав один зі співрозмовників агентства.

Інша особа сказала, що заходи розділені на дві групи, причому перша стосується руху капіталу. Ймовірно, вони відбудуться лише тоді, коли валюта перейде на гнучкий обмінний курс, сказав він. Друга група вплине на повсякденну фінансову діяльність.

Одним із найочевидніших показників того, що тиск на гривню зменшується, є те, що українці тепер можуть обмінювати гривню на долари на вулиці за курсом, набагато ближчим до курсу Нацбанку. Зняття готівки українцями також значно скоротилося з лютого, впавши приблизно до 9 мільярдів гривень (244 мільйони доларів) у березні.

«Сьогодні валютна лібералізація є драйвером, який може прискорити економічні процеси в країні, і попит на неї досить високий», – казав цього місяця голова Нацбанку Андрій Пишний.

Захист обмінного курсу також частково виснажив резерви Нацбанку. Обсяг доларів, які банк продав, щоб підтримати гривню, цього року зменшився, але курс, що плаває, ще більше зменшить потребу в інтервенціях.


https://mc.today/uk/pozytsiyi-gryvni-zm ... bloomberg/

витруска матраців пересічених, чи тільки наволочок
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:28

  Zebra написав:
  Victor8 написав:
  Zebra написав:Сиська Запада стала главной отраслю экономики.

Сейчас есть все предпосылки для стабильности курса гривны.
На наличном, возможно, продажу увидим ниже 37,00 грн за USD. :shock:

Мы увидим 34-35. В перспективе.

Изменение курса USD с 37,00 до 35,00 это всего лишь укрепление гривны примерно на 6%.
Цифра совершенно не заоблачная, в том числе и для наличного курса USD.
Так что, все возможно... :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:31

  Victor8"[quote="5594868:Zebra написав:Сиська Запада стала главной отраслю экономики.

Сейчас есть все предпосылки для стабильности курса гривны.
На наличном, возможно, продажу увидим ниже 37,00 грн за USD. :shock:[/quote]
Мы увидим 34-35. В перспективе.[/quote]
Изменение курса USD с 37,00 до 35,00 это всего лишь укрепление гривны примерно на 6%.
Цифра совершенно не заоблачная, в том числе и для наличного курса USD.
Так что, все возможно... :shock:[/quote] Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:48

  sens написав:Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5

Если у вас с памятью всё так плохо, то напомню: на момент прихода Зеленского к власти в конце мая 2019 года наличный доллар был 26.30, а к концу того же года путям жестких манипуляций курс удалось на 2 дня дожать к 23.00-23.20. А конкретно дело было 24-25 декабря 2019 года. После этого курс очень быстро к концу января 2020 года снова взлетел к 24.75-25.10 и потом полез еще выше - в марте был уже 28.

И не заслуга Зеленского, что курс локально просел к 23 за полгода, а ВР - именно она приняла закон о продаже земли. Под этот закон и заводили инвесторы валюту в Украину. А когда увидели принятый закон в полной редакции, то последовало разочарование и значительная часть валюты ушла из страны.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:26

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.07.2023...........10.07.2023
дата розрахунку...............06.07.2023............07.07.2023
Євро..................................39,8433.................39,8214...-0.05%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0890 (вчера 1.0895)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.02 (вчера 102.95).
Тихо. Вчера вечером попытались расти, но быстро вернулись в уже привычный диапазон. Можно было и не стартовать :)
...................................
Вчера, за день до граничного срока, НБУ опубликовал данные о международных резервах не только в мордокниге, но и официально :)
Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 38 999,5 млн дол. США. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року – 38 351,7 млрд дол. США.

В абсолютных значениях прирост составил $1.678 млрд.
Объем интервенций в июне снизился на $130 млн. по сравнению с маем.

ЗЫ $38 трлн. на 2011 год - это ошибка НБУ, а не моя. Я цитаты принципиально не правлю :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:$38 трлн


На каждого украинца по 1,2 млн "слуг народа" - можно было бы жить)
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yuri_m написав:заводили инвесторы валюту в Украину


Заводили под ОВДП. Изначально было понятно, что иностранцам землю продавать не будут.
Economist
 
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