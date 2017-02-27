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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10616106171061810619

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 60
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
7
37,00-37,50
38%
23
37,50-38,00
27%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:01

  Zebra написав:Мы увидим 34-35. В перспективе.

оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:41

  zerocool написав:
  Zebra написав:Мы увидим 34-35. В перспективе.

оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново :mrgreen:
Не успеете)) Обменники выдумают схему, что бы покупали синие по 40 и строго по номерам. Иначе на рынке много фальшивых синих завезли от раши и ирана. :P Надо, что бы цифры начинались.... и серия строго ....) Др. не принимаем)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:42

  zerocool написав:
  Zebra написав:Мы увидим 34-35. В перспективе.
оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново :mrgreen:
разве что если Путин объявит об окончании войны, выводе войск и уплате репараций в СКВ, иначе вряд-ли))
asti
 
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