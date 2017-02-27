оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:01
Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:41
Не успеете)) Обменники выдумают схему, что бы покупали синие по 40 и строго по номерам. Иначе на рынке много фальшивых синих завезли от раши и ирана. Надо, что бы цифры начинались.... и серия строго ....) Др. не принимаем)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:42
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