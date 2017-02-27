sens написав: Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5 Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5

Если у вас с памятью всё так плохо, то напомню: на момент прихода Зеленского к власти в конце мая 2019 года наличный доллар был 26.30, а к концу того же года путям жестких манипуляций курс удалось на 2 дня дожать к 23.00-23.20. А конкретно дело было 24-25 декабря 2019 года. После этого курс очень быстро к концу января 2020 года снова взлетел к 24.75-25.10 и потом полез еще выше - в марте был уже 28.И не заслуга Зеленского, что курс локально просел к 23 за полгода, а ВР - именно она приняла закон о продаже земли. Под этот закон и заводили инвесторы валюту в Украину. А когда увидели принятый закон в полной редакции, то последовало разочарование и значительная часть валюты ушла из страны.