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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:41
zerocool написав: Zebra написав:
Мы увидим 34-35. В перспективе.
оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново
Не успеете)) Обменники выдумают схему, что бы покупали синие по 40 и строго по номерам. Иначе на рынке много фальшивых синих завезли от раши и ирана.
Надо, что бы цифры начинались.... и серия строго ....) Др. не принимаем)
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:42
zerocool написав: Zebra написав:
Мы увидим 34-35. В перспективе.
оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново
разве что если Путин объявит об окончании войны, выводе войск и уплате репараций в СКВ, иначе вряд-ли))
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asti
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:44
К слову, ровно 3 месяца назад 7 апреля был минимум который мы с тех пор так и не сумели продавить - 37,05 на отдачу
в Киеве))
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asti
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:15
yuri_m написав: sens написав:
Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5
Если у вас с памятью всё так плохо, то напомню: на момент прихода Зеленского к власти в конце мая 2019 года наличный доллар был 26.30, а к концу того же года путям жестких манипуляций курс удалось на 2 дня дожать к 23.00-23.20. А конкретно дело было 24-25 декабря 2019 года. После этого курс очень быстро к концу января 2020 года снова взлетел к 24.75-25.10 и потом полез еще выше - в марте был уже 28.
И не заслуга Зеленского, что курс локально просел к 23 за полгода, а ВР - именно она приняла закон о продаже земли. Под этот закон и заводили инвесторы валюту в Украину. А когда увидели принятый закон в полной редакции, то последовало разочарование и значительная часть валюты ушла из страны.
Перейду на ваш язык - есть курс,который был доступен для всех,второе,именно при Зеленском курс ушел вниз . Вот с чем вы спорите ? Недавно писали на форуме,возможна ли ревальвация. Если вам не важно какой курс и насколько изменятся цены,тогда мне нет интереса что вы пишите
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:16
asti написав:
К слову, ровно 3 месяца назад 7 апреля был минимум который мы с тех пор так и не сумели продавить - 37,05 на отдачу
в Киеве))
Это минимум на покупку или продажу,отделении банков или обмена,белые или синие ?
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:22
Игорь Алексеевич написав: zerocool написав: Zebra написав:
Мы увидим 34-35. В перспективе.
оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново
Не успеете)) Обменники выдумают схему, что бы покупали синие по 40 и строго по номерам. Иначе на рынке много фальшивых синих завезли от раши и ирана.
Надо, что бы цифры начинались.... и серия строго ....) Др. не принимаем)
что сказать? Обменки принимают все,теперь и банки тоже. Сейчас только обменка не требует происхождение средств,на сумму свыше 5000 не требуют копию паспорта и при обмене свыше 400000 нету финмона . Так что НБУ все делает не в пользу банков,впрочем как всегда.
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