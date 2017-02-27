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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10616106171061810619

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 60
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
7
37,00-37,50
38%
23
37,50-38,00
27%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:01

  Zebra написав:Мы увидим 34-35. В перспективе.

оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:41

  zerocool написав:
  Zebra написав:Мы увидим 34-35. В перспективе.

оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново :mrgreen:
Не успеете)) Обменники выдумают схему, что бы покупали синие по 40 и строго по номерам. Иначе на рынке много фальшивых синих завезли от раши и ирана. :P Надо, что бы цифры начинались.... и серия строго ....) Др. не принимаем)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:42

  zerocool написав:
  Zebra написав:Мы увидим 34-35. В перспективе.
оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново :mrgreen:
разве что если Путин объявит об окончании войны, выводе войск и уплате репараций в СКВ, иначе вряд-ли))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:44

К слову, ровно 3 месяца назад 7 апреля был минимум который мы с тех пор так и не сумели продавить - 37,05 на отдачу
в Киеве))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:15

  yuri_m написав:
  sens написав:Зеленський в 2019 мав деякі успіх і курс був на рівні 23,5

Если у вас с памятью всё так плохо, то напомню: на момент прихода Зеленского к власти в конце мая 2019 года наличный доллар был 26.30, а к концу того же года путям жестких манипуляций курс удалось на 2 дня дожать к 23.00-23.20. А конкретно дело было 24-25 декабря 2019 года. После этого курс очень быстро к концу января 2020 года снова взлетел к 24.75-25.10 и потом полез еще выше - в марте был уже 28.

И не заслуга Зеленского, что курс локально просел к 23 за полгода, а ВР - именно она приняла закон о продаже земли. Под этот закон и заводили инвесторы валюту в Украину. А когда увидели принятый закон в полной редакции, то последовало разочарование и значительная часть валюты ушла из страны.

Перейду на ваш язык - есть курс,который был доступен для всех,второе,именно при Зеленском курс ушел вниз . Вот с чем вы спорите ? Недавно писали на форуме,возможна ли ревальвация. Если вам не важно какой курс и насколько изменятся цены,тогда мне нет интереса что вы пишите
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:16

  asti написав:К слову, ровно 3 месяца назад 7 апреля был минимум который мы с тех пор так и не сумели продавить - 37,05 на отдачу
в Киеве))

Это минимум на покупку или продажу,отделении банков или обмена,белые или синие ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:22

  Игорь Алексеевич написав:
  zerocool написав:
  Zebra написав:Мы увидим 34-35. В перспективе.

оо, якщо Зебра вангуєт - то значить все буде рівно навпаки як завжди, закупайтеся баксом будь-якого кольору терміново :mrgreen:
Не успеете)) Обменники выдумают схему, что бы покупали синие по 40 и строго по номерам. Иначе на рынке много фальшивых синих завезли от раши и ирана. :P Надо, что бы цифры начинались.... и серия строго ....) Др. не принимаем)

что сказать? Обменки принимают все,теперь и банки тоже. Сейчас только обменка не требует происхождение средств,на сумму свыше 5000 не требуют копию паспорта и при обмене свыше 400000 нету финмона . Так что НБУ все делает не в пользу банков,впрочем как всегда.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Читаю тут вас и охереваю.Белые, синие, фиолетовые.... Пока вас читать не начал так вообще не в курсе был что оказывается различие какое-то есть.Какие давали такие и сдавал.Проблем не было никаких.
Ну да, для особых эстетов на опте видел объявления о выдаче новых купюр по курсу на восемь копеек больше.Подумал кому оно нафиг надо.Еще удивился помню когда у нас охранник рассказывал что поменял старые купюры на новые.Зачем это ему надо было ответил "ну это ж новые, а то старые".Продать по курсу сдачи, купить по курсу покупки плюс ещё и за купюры - ну такое себе как по мне.Реально бред какой-то.

З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  посетитель написав:З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.24/37.37
( Нового зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.19/37.25
(Старого зразка )
🇪🇺/🇺🇦EUR: 40.67/40.79
🇵🇱/🇺🇦PLN:  9.07/9.12
🇬🇧/🇺🇦GBP: 46.75/47.50
🇨🇭/🇺🇦CHF: 41.20/ 41.90
🇪🇺/🇺🇸EUR: 1,092/1.097
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