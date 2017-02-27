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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10617106181061910620

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 60
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
7
37,00-37,50
38%
23
37,50-38,00
27%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:32

  Гурман написав:
  посетитель написав:З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?


🇺🇸/🇺🇦USD: 37.24/37.37
( Нового зразка )

🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2020 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2021 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.55
( Нового зразка ) 2022 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.65
( Нового зразка ) 2023 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.76
( Нового зразка ) 2024 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.19/37.25
(Старого зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 36.19/37.25
(Старого зразка ) 1996 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 30.19/37.25
(Старого зразка ) 1914 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 33.19/37.25
(Старого зразка ) 1988 року



🇪🇺/🇺🇦EUR: 40.67/40.79
🇵🇱/🇺🇦PLN:  9.07/9.12
🇬🇧/🇺🇦GBP: 46.75/47.50
🇨🇭/🇺🇦CHF: 41.20/ 41.90
🇪🇺/🇺🇸EUR: 1,092/1.097
greenozon
 
Повідомлень: 15267
З нами з: 01.06.14
Подякував: 333 раз.
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1
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:14

  greenozon написав:
  Гурман написав:
  посетитель написав:З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?


🇺🇸/🇺🇦USD: 37.24/37.37
( Нового зразка )

🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2020 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2021 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.55
( Нового зразка ) 2022 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.65
( Нового зразка ) 2023 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.76
( Нового зразка ) 2024 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.19/37.25
(Старого зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 36.19/37.25
(Старого зразка ) 1996 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 30.19/37.25
(Старого зразка ) 1914 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 33.19/37.25
(Старого зразка ) 1988 року



🇪🇺/🇺🇦EUR: 40.67/40.79
🇵🇱/🇺🇦PLN:  9.07/9.12
🇬🇧/🇺🇦GBP: 46.75/47.50
🇨🇭/🇺🇦CHF: 41.20/ 41.90
🇪🇺/🇺🇸EUR: 1,092/1.097

Місто?
Investor_K
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Повідомлень: 8923
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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