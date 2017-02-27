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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:32
Гурман написав: посетитель написав:
З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.24/37.37
( Нового зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2020 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2021 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.55
( Нового зразка ) 2022 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.65
( Нового зразка ) 2023 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.76
( Нового зразка ) 2024 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.19/37.25
(Старого зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 36.19/37.25
(Старого зразка ) 1996 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 30.19/37.25
(Старого зразка ) 1914 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 33.19/37.25
(Старого зразка ) 1988 року
🇪🇺/🇺🇦EUR: 40.67/40.79
🇵🇱/🇺🇦PLN: 9.07/9.12
🇬🇧/🇺🇦GBP: 46.75/47.50
🇨🇭/🇺🇦CHF: 41.20/ 41.90
🇪🇺/🇺🇸EUR: 1,092/1.097
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:14
greenozon написав: Гурман написав: посетитель написав:
З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.24/37.37
( Нового зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2020 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2021 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.55
( Нового зразка ) 2022 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.65
( Нового зразка ) 2023 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.76
( Нового зразка ) 2024 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.19/37.25
(Старого зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 36.19/37.25
(Старого зразка ) 1996 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 30.19/37.25
(Старого зразка ) 1914 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 33.19/37.25
(Старого зразка ) 1988 року
🇪🇺/🇺🇦EUR: 40.67/40.79
🇵🇱/🇺🇦PLN: 9.07/9.12
🇬🇧/🇺🇦GBP: 46.75/47.50
🇨🇭/🇺🇦CHF: 41.20/ 41.90
🇪🇺/🇺🇸EUR: 1,092/1.097
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Investor_K
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