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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10618106191062010621>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 60
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
7
37,00-37,50
38%
23
37,50-38,00
27%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:32

  Гурман написав:
  посетитель написав:З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?


🇺🇸/🇺🇦USD: 37.24/37.37
( Нового зразка )

🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2020 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2021 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.55
( Нового зразка ) 2022 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.65
( Нового зразка ) 2023 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.76
( Нового зразка ) 2024 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.19/37.25
(Старого зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 36.19/37.25
(Старого зразка ) 1996 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 30.19/37.25
(Старого зразка ) 1914 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 33.19/37.25
(Старого зразка ) 1988 року



🇪🇺/🇺🇦EUR: 40.67/40.79
🇵🇱/🇺🇦PLN:  9.07/9.12
🇬🇧/🇺🇦GBP: 46.75/47.50
🇨🇭/🇺🇦CHF: 41.20/ 41.90
🇪🇺/🇺🇸EUR: 1,092/1.097
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:14

  greenozon написав:
  Гурман написав:
  посетитель написав:З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?


🇺🇸/🇺🇦USD: 37.24/37.37
( Нового зразка )

🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2020 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.45
( Нового зразка ) 2021 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.55
( Нового зразка ) 2022 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.65
( Нового зразка ) 2023 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.20/37.76
( Нового зразка ) 2024 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 37.19/37.25
(Старого зразка )
🇺🇸/🇺🇦USD: 36.19/37.25
(Старого зразка ) 1996 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 30.19/37.25
(Старого зразка ) 1914 року
🇺🇸/🇺🇦USD: 33.19/37.25
(Старого зразка ) 1988 року



🇪🇺/🇺🇦EUR: 40.67/40.79
🇵🇱/🇺🇦PLN:  9.07/9.12
🇬🇧/🇺🇦GBP: 46.75/47.50
🇨🇭/🇺🇦CHF: 41.20/ 41.90
🇪🇺/🇺🇸EUR: 1,092/1.097

Місто?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:24

А если синие по номерам и пачка не открытая, то по 50 берут?))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:42

greenozon які вже в вас там долари зразка 2024 року вже скупляють ? :wink: хехе, а 1914 року ? :mrgreen: Троллинг ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:37

  mephala написав:
  посетитель написав:З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?


берут на 15 коп дороже норвые.
как то так. но только если спросить.
если кто то как вы не в курсе то примут по общему курсу )))

Это где такое? У нас при курсе 37.10 на 37.20 я б если б так было за день долларовым миллионером стал бы :) .Продал по 37.10 + 0.15 купил по 37.20 ))) и так по кругу
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:52

регулярно сдаю евро на "хлебушек" ни разу не видел, что бы кто нить покупал валюту, только сдают...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:11

  чик написав:регулярно сдаю евро на "хлебушек" ни разу не видел, что бы кто нить покупал валюту, только сдают...

Минимальные суммы, то народ боится обменники и старается покупать в банках. Обменники - это опт, а там минимум людей у окошек. В основном или в офисах или же по быстрому на доверии по звонку без пересчётов, отдал - взял и уехал.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 11:50

  посетитель написав:
  mephala написав:
  посетитель написав:З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?


берут на 15 коп дороже норвые.
как то так. но только если спросить.
если кто то как вы не в курсе то примут по общему курсу )))

Это где такое? У нас при курсе 37.10 на 37.20 я б если б так было за день долларовым миллионером стал бы :) .Продал по 37.10 + 0.15 купил по 37.20 ))) и так по кругу


сомневаюсь что станете. новые они по 37,5 продают. если больше 500 баксов то по 37,4
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:11

  посетитель написав:Читаю тут вас и охереваю.Белые, синие, фиолетовые.... Пока вас читать не начал так вообще не в курсе был что оказывается различие какое-то есть.Какие давали такие и сдавал.Проблем не было никаких.
Ну да, для особых эстетов на опте видел объявления о выдаче новых купюр по курсу на восемь копеек больше.Подумал кому оно нафиг надо.Еще удивился помню когда у нас охранник рассказывал что поменял старые купюры на новые.Зачем это ему надо было ответил "ну это ж новые, а то старые".Продать по курсу сдачи, купить по курсу покупки плюс ещё и за купюры - ну такое себе как по мне.Реально бред какой-то.

З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?

Выйдете с покупкой на БУ авторынок или рынок недвижимости, узнаете кто Лох, а у кого доллары голубых кровей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:15

  чик написав:регулярно сдаю евро на "хлебушек" ни разу не видел, что бы кто нить покупал валюту, только сдают...

По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
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