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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лип, 2023 12:33
UA написав:
По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:16
sens написав:
Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо
Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
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