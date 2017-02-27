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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10618106191062010621

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 60
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
7
37,00-37,50
38%
23
37,50-38,00
27%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:16

  sens написав:Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо

Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
yama
 
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