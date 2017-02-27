|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лип, 2023 12:33
UA написав:
По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6778
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 лип, 2023 13:16
sens написав:
Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо
Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4403
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8720 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 лип, 2023 17:40
UA написав: посетитель написав:
Читаю тут вас и охереваю.Белые, синие, фиолетовые.... Пока вас читать не начал так вообще не в курсе был что оказывается различие какое-то есть.Какие давали такие и сдавал.Проблем не было никаких.
Ну да, для особых эстетов на опте видел объявления о выдаче новых купюр по курсу на восемь копеек больше.Подумал кому оно нафиг надо.Еще удивился помню когда у нас охранник рассказывал что поменял старые купюры на новые.Зачем это ему надо было ответил "ну это ж новые, а то старые".Продать по курсу сдачи, купить по курсу покупки плюс ещё и за купюры - ну такое себе как по мне.Реально бред какой-то.
З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?
Выйдете с покупкой на БУ авторынок или рынок недвижимости, узнаете кто Лох, а у кого доллары голубых кровей
Хоч хтось стикався з реаліями. Додам, ще є "імпортери", з якими можна розрахуватися доларами [вигідніше, ніж в гривні, як правило]. Останнім часом приймають сині.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1761
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 лип, 2023 19:35
Игорь Алексеевич написав: UA написав:
По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.
Валютчики не играют в форекс. Если гребли по 41, значит час назад у них купили по 41.хх
А кто играет - тот перестанет быть валютчиком.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12097
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1810 раз.
- Подякували: 2634 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:32
Игорь Алексеевич написав: UA написав:
По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50
. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.
Вы сильно (раз так в 100 или 200 ) переоцениваете финансовые возможности валютчиков.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7567
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1729 раз.
- Подякували: 2111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:55
UA написав:
Вы сильно (раз так в 100 или 200 ) переоцениваете финансовые возможности валютчиков.
Валютчики из 90-х и сегодня - две разные категории и разная клиентура. А тем более понимание опт от....
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6778
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 лип, 2023 21:07
Игорь Алексеевич написав: UA написав:
По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема
Боже, яка маячня.
1) якщо обмінники брали по 41, то хтось в той же час "гріб" це в обмінниках.
2) валютчики це не біржеві спекулянти, їм їсти кожен день треба. Тому робота іде в обидві сторони, якщо "нагрібтись і чекати папісят", нічим буде працювати. Все, що заходить по 41, тут же продається по 41+
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32942
|36265433
|
Суб 08 лип, 2023 12:23
чик
|
|1856
|12937358
|
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
|
|7975
|22904060
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|