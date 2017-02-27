посетитель написав:

Читаю тут вас и охереваю.Белые, синие, фиолетовые.... Пока вас читать не начал так вообще не в курсе был что оказывается различие какое-то есть.Какие давали такие и сдавал.Проблем не было никаких.Ну да, для особых эстетов на опте видел объявления о выдаче новых купюр по курсу на восемь копеек больше.Подумал кому оно нафиг надо.Еще удивился помню когда у нас охранник рассказывал что поменял старые купюры на новые.Зачем это ему надо было ответил "ну это ж новые, а то старые".Продать по курсу сдачи, купить по курсу покупки плюс ещё и за купюры - ну такое себе как по мне.Реально бред какой-то.З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?