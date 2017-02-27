RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10618106191062010621

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 61
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
11%
7
37,00-37,50
39%
24
37,50-38,00
26%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 13:16

  sens написав:Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо

Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
yama
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8720 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:40

  UA написав:
  посетитель написав:Читаю тут вас и охереваю.Белые, синие, фиолетовые.... Пока вас читать не начал так вообще не в курсе был что оказывается различие какое-то есть.Какие давали такие и сдавал.Проблем не было никаких.
Ну да, для особых эстетов на опте видел объявления о выдаче новых купюр по курсу на восемь копеек больше.Подумал кому оно нафиг надо.Еще удивился помню когда у нас охранник рассказывал что поменял старые купюры на новые.Зачем это ему надо было ответил "ну это ж новые, а то старые".Продать по курсу сдачи, купить по курсу покупки плюс ещё и за купюры - ну такое себе как по мне.Реально бред какой-то.

З.ы.: кстати, вот сейчас подумал.А синие купюры обменки тоже по курсу дороже берут или это на лоха рассчитано и только в одну сторону работает?

Выйдете с покупкой на БУ авторынок или рынок недвижимости, узнаете кто Лох, а у кого доллары голубых кровей :mrgreen:

Хоч хтось стикався з реаліями. Додам, ще є "імпортери", з якими можна розрахуватися доларами [вигідніше, ніж в гривні, як правило]. Останнім часом приймають сині.
centurionus
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 07.10.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:35

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.

Валютчики не играют в форекс. Если гребли по 41, значит час назад у них купили по 41.хх
А кто играет - тот перестанет быть валютчиком.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12097
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1810 раз.
Подякували: 2634 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:32

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. По окончанию дела банки начали выдавать зелёные и года разные. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема, курс ушёл вниз. Поэтому, что бы не уйти в минус придумали схему по годам и курс занижали иногда до 36. Еще пару месяцев ажиотажа по годам, валютчики выйдут в положительный + и всем опять по барабану будут года и цвета.

Вы сильно (раз так в 100 или 200 ) переоцениваете финансовые возможности валютчиков.
UA
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:Вы сильно (раз так в 100 или 200 ) переоцениваете финансовые возможности валютчиков.
Валютчики из 90-х и сегодня - две разные категории и разная клиентура. А тем более понимание опт от....
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:07

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:По 41 гребли, а по 37,5 дорого.
Кипишь с качеством и цветом купюр свое дело сделал.
По 41 не гребли, а работала карусель в обменник по 41, в банк на дело по 37. А валютчики нагреблись по 41, думали сплавить по 50. А не вышла схема

Боже, яка маячня.
1) якщо обмінники брали по 41, то хтось в той же час "гріб" це в обмінниках.
2) валютчики це не біржеві спекулянти, їм їсти кожен день треба. Тому робота іде в обидві сторони, якщо "нагрібтись і чекати папісят", нічим буде працювати. Все, що заходить по 41, тут же продається по 41+
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 19.02.14
Подякував: 483 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10618106191062010621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3293, 3294, 3295
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32942 36265433
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лип, 2023 12:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 184, 185, 186
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1856 12937358
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904060
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.