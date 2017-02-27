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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 09:28
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав:
Ох уж еті сказкі, ох уж еті сказочнікі...
Сказки не сказки, но тропинка там была и не только по валюте... Привозили сюда и вывозили обратно... много вещей, продуктов и т.д. и были откаты на пересечении как с одной так и с др. стороны. Вы может где то в центре или на западе страны живёте, поэтому многое не видели и не знаете.
Продукти на ту сторону возили за ,,грошову подяку,, захисникам. Активізація війни в лютому того року урвала комусь гарні заробітки. Думаю оті гривні с банківських сховищ посверлених в дирках що опинялися в платіжних терміналах не пенсіонерки з дамбасу на вільну Україну приносили у карманах...
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