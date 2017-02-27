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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10619106201062110622

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 62
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
11%
7
37,00-37,50
39%
24
37,50-38,00
26%
16
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:28

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:Ох уж еті сказкі, ох уж еті сказочнікі...

Сказки не сказки, но тропинка там была и не только по валюте... Привозили сюда и вывозили обратно... много вещей, продуктов и т.д. и были откаты на пересечении как с одной так и с др. стороны. Вы может где то в центре или на западе страны живёте, поэтому многое не видели и не знаете.

Продукти на ту сторону возили за ,,грошову подяку,, захисникам. Активізація війни в лютому того року урвала комусь гарні заробітки. Думаю оті гривні с банківських сховищ посверлених в дирках що опинялися в платіжних терміналах не пенсіонерки з дамбасу на вільну Україну приносили у карманах...
alex lem
 
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