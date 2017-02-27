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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 09:28
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав:
Ох уж еті сказкі, ох уж еті сказочнікі...
Сказки не сказки, но тропинка там была и не только по валюте... Привозили сюда и вывозили обратно... много вещей, продуктов и т.д. и были откаты на пересечении как с одной так и с др. стороны. Вы может где то в центре или на западе страны живёте, поэтому многое не видели и не знаете.
Продукти на ту сторону возили за ,,грошову подяку,, захисникам. Активізація війни в лютому того року урвала комусь гарні заробітки. Думаю оті гривні с банківських сховищ посверлених в дирках що опинялися в платіжних терміналах не пенсіонерки з дамбасу на вільну Україну приносили у карманах...
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Додано: Нед 09 лип, 2023 10:21
Кто выезжал с той стороны, то прекрасно знают стоимость проезда через Васильевку в 22г.. А кто не платил, то дней 10 стояли, а потом поворачивали обратно. С нашей стороны тоже колонны собирались по несколько сотен машин 2 раза в неделю и под мигалки их сопровождали до Васильевки. А там переход ....тоже не бесплатно. И что бы не шманала раша, то в паспортах лежали монеты.
У меня знакомый вывозил с Энергодара свои авто американцев, которые он получил перед самой войной. Что бы не смотрели в тех.паспорт и не сверяли номера кузова, то немного зелени лежало в паспорте. И так несколько ходок в месяц, по одному авто вывозил.
А иначе без зелени раша авто забирали и нахер посылали... это в лучшем случае...
А про пачки и машины с синими, зелёными, то там схемы были...., гуманитарка и суммы про которую все писали - просто отдыхает...
Наверное многие забыли, что туда ездила ещё летом 22г. инкассация и возила и вывозила от туда и туда в 22г....??? ПЕНСИЮ для......???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 09 лип, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 10:32
yama написав:
sens написав:
Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо
Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
обіцяв
крутив й так, й сяк - ну не можу обґрунтувати цей розрахунок М2/ЗВР - вони не лінійно пов'язані. але цифри надам, як обіцяв
травень 2023
М2 - 2 659 ярди
грн, М2 грн - 1 977 ярди
грн, ЗВР - 37 319 млн
дол
таким чином коеф-ти - 71
або 53
- умовний курс грн/дол.
але дивиться
2021
М2 - 2 070 ярди
грн, М2 грн - 1 595
ярди грн, ЗВР - 30 941
млн дол
таким чином коеф-ти - 67
або 52
- умовний курс грн/дол.
тобто цифрі схожі - але ж курс зовсім різний
в 2017-2018 ці коеф-ти на рівні 61-64
або 43-4
4.
в 2019 ці коеф-ти на рівні 57
або 41
.
тобто не працює цей показник.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 10:57
Але дивиться, я спробував співставити інші речі – а саме кількість грошей та ВВП. Й що бачимо по роках. Всі цифри наведено в ярдах грнРік - Гроші | ВВП в факт цінах
2013 - 310 | 1 465
2014 - 353 | 1 587
2015 - 426 | 1 989
2016 - 450 | 2 385
2017 - 466 | 2 981
2018 - 498 | 3 560
2019 - 629 | 3 977
2020 - 760 | 4 222
2021 - 875 | 5 451
2022 - 1 249 | 5 191
Декілька коментарів. Перше – кількість грошей – це скільки емітував НБУ – готівка та коррахунки з депосретифікатами. Є ще кількість грошей, скільки в наявності у населення та компаній – це наш М2 (можно його рахувати з валютою, можна без). Якщо спрощено – відрізняються вони на суму наданих кредитів та ОВДП. Якщо цікаво, можемо більш детально розібрати.
Так от моя думка – треба враховувати саме емітовані гроші.
Тепер – навіщо співставляємо з ВВП?
Це тому, що гроші потрібні для забезпечення економіки. Коли гроші друкуються під зростання ВВП – все норм. Якщо надто багато – то економіки відреагує зростанням цін – й знову ВВП в фактичних цінах буде відповідати кількості грошей. А інфляція вже викликає девальвацію. Насправді кореляція між інфляцією та девальвацією ще залежать не тільки від емісії, але й від зовнішнього торгового й загального балансу – але давайте потроху, відразу все це ув’язати - важкувато
Повертаємось до ВВП. Як бачимо співідношення доволі стале.
2015-2016 – 4,7-5,3
2017-2018 – 6,4-7,2
2019-2021 – 5,6-6,3
2022 – 4,2.
Якщо виходити з такої логіки, то ВВП має підрости ще на 20-40%, щоб вирівнятися з наявною кількістю грошей. Гадаю, що наразі це буде за рахунок зростання цін. Таким чином дуже можливо й зростання курсу на такі ж величини. А значить 45-54
грн/дол нас чекають. Zebra
занадто рано перевзувся
це теорія, тому якщо є зауваження - давайте. але будь ласка обгрунтовано
якщо треба, я поясню звідки взяв ті чи інші цифри - бо просто так в звітах їх не видно. та й взагалі, що таке кількість грошей - теж можемо обсудити
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