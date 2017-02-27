Додано: Нед 09 лип, 2023 10:57

Але дивиться, я спробував співставити інші речі – а саме кількість грошей та ВВП. Й що бачимо по роках. Всі цифри наведено в ярдах грн2013 -2014 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -Декілька коментарів. Перше – кількість грошей – це скільки емітував НБУ – готівка та коррахунки з депосретифікатами. Є ще кількість грошей, скільки в наявності у населення та компаній – це наш М2 (можно його рахувати з валютою, можна без). Якщо спрощено – відрізняються вони на суму наданих кредитів та ОВДП. Якщо цікаво, можемо більш детально розібрати.Так от моя думка – треба враховувати саме емітовані гроші.Тепер – навіщо співставляємо з ВВП?Це тому, що гроші потрібні для забезпечення економіки. Коли гроші друкуються під зростання ВВП – все норм. Якщо надто багато – то економіки відреагує зростанням цін – й знову ВВП в фактичних цінах буде відповідати кількості грошей. А інфляція вже викликає девальвацію. Насправді кореляція між інфляцією та девальвацією ще залежать не тільки від емісії, але й від зовнішнього торгового й загального балансу – але давайте потроху, відразу все це ув’язати - важкуватоПовертаємось до ВВП. Як бачимо співідношення доволі стале.2015-2016 – 4,7-5,32017-2018 – 6,4-7,22019-2021 – 5,6-6,32022 – 4,2.Якщо виходити з такої логіки, то ВВП має підрости ще на 20-45%, щоб вирівнятися з наявною кількістю грошей. Гадаю, що наразі це буде за рахунок зростання цін. Таким чином дуже можливо й зростання курсу на такі ж величини. А значитьгрн/дол нас чекають.занадто рано перевзувсяце теорія, тому якщо є зауваження - давайте. але будь ласка обгрунтованоякщо треба, я поясню звідки взяв ті чи інші цифри - бо просто так в звітах їх не видно. та й взагалі, що таке кількість грошей - теж можемо обсудити