|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 09:28
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав:
Ох уж еті сказкі, ох уж еті сказочнікі...
Сказки не сказки, но тропинка там была и не только по валюте... Привозили сюда и вывозили обратно... много вещей, продуктов и т.д. и были откаты на пересечении как с одной так и с др. стороны. Вы может где то в центре или на западе страны живёте, поэтому многое не видели и не знаете.
Продукти на ту сторону возили за ,,грошову подяку,, захисникам. Активізація війни в лютому того року урвала комусь гарні заробітки. Думаю оті гривні с банківських сховищ посверлених в дирках що опинялися в платіжних терміналах не пенсіонерки з дамбасу на вільну Україну приносили у карманах...
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2814
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 10:21
Кто выезжал с той стороны, то прекрасно знают стоимость проезда через Васильевку в 22г.. А кто не платил, то дней 10 стояли, а потом поворачивали обратно. С нашей стороны тоже колонны собирались по несколько сотен машин 2 раза в неделю и под мигалки их сопровождали до Васильевки. А там переход ....тоже не бесплатно. И что бы не шманала раша, то в паспортах лежали монеты.
У меня знакомый вывозил с Энергодара свои авто американцев, которые он получил перед самой войной. Что бы не смотрели в тех.паспорт и не сверяли номера кузова, то немного зелени лежало в паспорте. И так несколько ходок в месяц, по одному авто вывозил.
А иначе без зелени раша авто забирали и нахер посылали... это в лучшем случае...
А про пачки и машины с синими, зелёными, то там схемы были...., гуманитарка и суммы про которую все писали - просто отдыхает...
Наверное многие забыли, что туда ездила ещё летом 22г. инкассация и возила и вывозила от туда и туда в 22г....??? ПЕНСИЮ для......???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 09 лип, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6788
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 10:32
yama написав:
sens написав:
Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо
Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
обіцяв
крутив й так, й сяк - ну не можу обґрунтувати цей розрахунок М2/ЗВР - вони не лінійно пов'язані. але цифри надам, як обіцяв
травень 2023
М2 - 2 659 ярди
грн, М2 грн - 1 977 ярди
грн, ЗВР - 37 319 млн
дол
таким чином коеф-ти - 71
або 53
- умовний курс грн/дол.
але дивиться
2021
М2 - 2 070 ярди
грн, М2 грн - 1 595
ярди грн, ЗВР - 30 941
млн дол
таким чином коеф-ти - 67
або 52
- умовний курс грн/дол.
тобто цифрі схожі - але ж фактичний курс зовсім різний
в 2017-2018 ці коеф-ти на рівні 61-64
або 43-44
.
в 2019 ці коеф-ти на рівні 57
або 41
.
тобто не працює цей показник.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 09 лип, 2023 11:35, всього редагувалось 2 разів.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3777
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 09 лип, 2023 10:57
Але дивиться, я спробував співставити інші речі – а саме кількість грошей та ВВП. Й що бачимо по роках. Всі цифри наведено в ярдах грнРік - Гроші | ВВП в факт цінах
2013 - 310 | 1 465
2014 - 353 | 1 587
2015 - 426 | 1 989
2016 - 450 | 2 385
2017 - 466 | 2 981
2018 - 498 | 3 560
2019 - 629 | 3 977
2020 - 760 | 4 222
2021 - 875 | 5 451
2022 - 1 249 | 5 191
Декілька коментарів. Перше – кількість грошей – це скільки емітував НБУ – готівка та коррахунки з депосретифікатами. Є ще кількість грошей, скільки в наявності у населення та компаній – це наш М2 (можно його рахувати з валютою, можна без). Якщо спрощено – відрізняються вони на суму наданих кредитів та ОВДП. Якщо цікаво, можемо більш детально розібрати.
Так от моя думка – треба враховувати саме емітовані гроші.
Тепер – навіщо співставляємо з ВВП?
Це тому, що гроші потрібні для забезпечення економіки. Коли гроші друкуються під зростання ВВП – все норм. Якщо надто багато – то економіки відреагує зростанням цін – й знову ВВП в фактичних цінах буде відповідати кількості грошей. А інфляція вже викликає девальвацію. Насправді кореляція між інфляцією та девальвацією ще залежать не тільки від емісії, але й від зовнішнього торгового й загального балансу – але давайте потроху, відразу все це ув’язати - важкувато
Повертаємось до ВВП. Як бачимо співідношення доволі стале.
2015-2016 – 4,7-5,3
2017-2018 – 6,4-7,2
2019-2021 – 5,6-6,3
2022 – 4,2.
Якщо виходити з такої логіки, то ВВП має підрости ще на 20-45%, щоб вирівнятися з наявною кількістю грошей. Гадаю, що наразі це буде за рахунок зростання цін. Таким чином дуже можливо й зростання курсу на такі ж величини. А значить 45-54
грн/дол нас чекають. Zebra
занадто рано перевзувся
це теорія, тому якщо є зауваження - давайте. але будь ласка обгрунтовано
якщо треба, я поясню звідки взяв ті чи інші цифри - бо просто так в звітах їх не видно. та й взагалі, що таке кількість грошей - теж можемо обсудити
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3777
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 09 лип, 2023 11:49
Shaman написав:
А значить 45-54 грн/дол нас чекають
після виконання вимог МВФ (десь через рік)
Хоча я досі не розумію як будуть закривати бюджет цього року без підняття курсу (нагадує ситуацію минулого року в москалів коли вони гребли валюту лопатою навесні і тримали занижений курс по 50, при плані бюджету по 68)
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:09
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А значить 45-54 грн/дол нас чекають
після виконання вимог МВФ (десь через рік)
Хоча я досі не розумію як будуть закривати бюджет цього року без підняття курсу (нагадує ситуацію минулого року в москалів коли вони гребли валюту лопатою навесні і тримали занижений курс по 50, при плані бюджету по 68)
лунають голоси, що НБУ понизить облікову ставку, відповідно курс обміну відреагує
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31813
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1513 раз.
- Подякували: 2667 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:26
Shaman написав:
це теорія, тому якщо є зауваження - давайте. але будь ласка обгрунтовано
всё это работает только в вакууме. Помимо агрегата м2 есть еще наличная/безналичная иностранная валюта и валюта в звр. То есть денег по факту больше, в форме высоколиквидных обязательств иностранных центробанков, но тем не менее, когда не хватает на пирожок, в обменку несут помятый доллар. Влияние на экономику он имеет.
Если рассмотреть монетарные инструменты шире, окажется что денег еще больше чем м2 за счёт мультипликатора. Кроме собственно количества денег, важен также цикл оборотного капитала (или оборачиваемость денежных средств).
. В столбце ВВП учтена только белая экономика. На глубину девала кроме монетарных причин, так же влияют политические и психологические - когда доллар дорожает все бегут купить как можно больше па 40 а когда дешевеет, начинают массово сливать па37.
на глубокий анализ не претендую, первое что на ум пришло.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 09 лип, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2166 раз.
- Подякували: 3098 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 13:02
vitaliian написав: Shaman написав:
це теорія, тому якщо є зауваження - давайте. але будь ласка обгрунтовано
всё это работает только в вакууме. Помимо агрегата м2 есть еще наличная/безналичная иностранная валюта и валюта в звр. То есть денег по факту больше, в форме высоколиквидных обязательств иностранных центробанков, но тем не менее, когда не хватает на пирожок, в обменку несут помятый доллар. Влияние на экономику он имеет.
. В столбце ВВП учтена только белая экономика. На глубину девала кроме монетарных причин, так же влияют политические и психологические - когда доллар дорожает все бегут купить как можно больше па 40 а когда дешевеет, начинают массово сливать па37.
назвемо це базові співвідношення - по факту зазвичай додаються ці й ще купа інших факторів.
як правильно враховувати валюту - ще думаю над цим. поки що оперую лише з гривневими показниками. по безготівковій валюті інфо є, ось готівкова валюта - це чорний ящик.
й я оперую не з М2, а з емітованою гривнею - це різні показники.
а по ВВП - я думав про сіру частину, але коли ми порівнюємо співвідношення, то абсолютне значення вже не так принципово (якщо не змінюється структура економіки - біла/сіра - а оскільки ми не знаємо, то виходим з того, що поки що не змінюється).
припущень багато - а інакше економіку не вивчиш
психологію взагалі не враховуюю - бо не знаю як її обраховувати. хіба що розуміння, що на різких коливаннях курсу бачимо значний ефект посилення ефекту.
я до чого веду - що вся ця емісія гривні - це значний фактор девальвації, який поки що не впливає, тому що існуюють обмеження. я роблю прогноз, а що буде якщо обмеження прибрати...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 09 лип, 2023 13:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3777
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 09 лип, 2023 13:05
Shaman написав:
емісія гривні - це значний фактор девальвації
а война, выезд населения, валютные ограничения, цены на сырьё ("сырьевые ножницы"), дефицит бюджета? Этих факторов 2 десятка. Помимо базовых, которые названы выше. Любой из них может сработать триггером.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18205
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2166 раз.
- Подякували: 3098 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 13:09
flyman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
А значить 45-54 грн/дол нас чекають
після виконання вимог МВФ (десь через рік)
Хоча я досі не розумію як будуть закривати бюджет цього року без підняття курсу (нагадує ситуацію минулого року в москалів коли вони гребли валюту лопатою навесні і тримали занижений курс по 50, при плані бюджету по 68)
лунають голоси, що НБУ понизить облікову ставку, відповідно курс обміну відреагує
а коли засідання з цього питання?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1280
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32942
|36265990
|
Суб 08 лип, 2023 12:23
чик
|
|1856
|12937491
|
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
|
|7975
|22904109
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|