Додано: Нед 09 лип, 2023 10:21

Кто выезжал с той стороны, то прекрасно знают стоимость проезда через Васильевку в 22г.. А кто не платил, то дней 10 стояли, а потом поворачивали обратно. С нашей стороны тоже колонны собирались по несколько сотен машин 2 раза в неделю и под мигалки их сопровождали до Васильевки. А там переход ....тоже не бесплатно. И что бы не шманала раша, то в паспортах лежали монеты.У меня знакомый вывозил с Энергодара свои авто американцев, которые он получил перед самой войной. Что бы не смотрели в тех.паспорт и не сверяли номера кузова, то немного зелени лежало в паспорте. И так несколько ходок в месяц, по одному авто вывозил.А иначе без зелени раша авто забирали и нахер посылали... это в лучшем случае...А про пачки и машины с синими, зелёными, то там схемы были...., гуманитарка и суммы про которую все писали - просто отдыхает...Наверное многие забыли, что туда ездила ещё летом 22г. инкассация и возила и вывозила от туда и туда в 22г....??? ПЕНСИЮ для......???