Додано: Нед 09 лип, 2023 13:18

vitaliian написав: Shaman написав: емісія гривні - це значний фактор девальвації емісія гривні - це значний фактор девальвації а война, а выезд населения, а валютные ограничения, а цены на сырьё ("сырьевые ножницы")? Этих факторов 2 десятка. Помимо базовых, которые названы выше. а война, а выезд населения, а валютные ограничения, а цены на сырьё ("сырьевые ножницы")? Этих факторов 2 десятка. Помимо базовых, которые названы выше.

Вы думаете нам дадут свалиться в пропасть?. Если сейчас вливают ежем. валюту, то после войны тем более начнутся колоссальные инвестиции. Многие строит. компании, хотят войти на рынок после войны. А строительство-это основной фактор стабильности и процветания. Поэтому курс 45 пока не предвидится. Он по идеи уже должен был быть ещё в декабре 22г. Но если тогда сдержали, то сейчас тем более не дадут сорваться.По поводу выехали и не вернутся??? Так войдут на наш рынок те компании, на которых сейчас наши там работают. Поэтому у кого осталось здесь жильё, то вернётся и будет зарабатывать здесь, так же как и сейчас за бугром в одной и той же компании.