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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:18
vitaliian написав: Shaman написав:
емісія гривні - це значний фактор девальвації
а война, а выезд населения, а валютные ограничения, а цены на сырьё ("сырьевые ножницы")? Этих факторов 2 десятка. Помимо базовых, которые названы выше.
Вы думаете нам дадут свалиться в пропасть?. Если сейчас вливают ежем. валюту, то после войны тем более начнутся колоссальные инвестиции. Многие строит. компании, хотят войти на рынок после войны. А строительство-это основной фактор стабильности и процветания. Поэтому курс 45 пока не предвидится. Он по идеи уже должен был быть ещё в декабре 22г. Но если тогда сдержали, то сейчас тем более не дадут сорваться.
По поводу выехали и не вернутся??? Так войдут на наш рынок те компании, на которых сейчас наши там работают. Поэтому у кого осталось здесь жильё, то вернётся и будет зарабатывать здесь, так же как и сейчас за бугром в одной и той же компании.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:25
Игорь Алексеевич написав:
Вы думаете нам дадут свалиться в пропасть?.
во время войны не дадут, потому что к курсу привязано обеспечение армии, например те же зарплаты военным или волонтёрская помощь. На ровном месте увеличить военный бюджет невозможно. Девал его вес существенно подстрижёт.
А после войны, вангую, мы резко станем никому не нужны, в нас и так влили значительные средства, вряд ли с удовольствием. Маятник качнётся в другую сторону. В лучшем случае нам простят эти вливания, в худшем заложат их возврат в виде % на доходную часть бюджета, что поставит крест на росте экономики.
Игорь Алексеевич написав:
Поэтому у кого осталось здесь жильё, то вернётся и будет зарабатывать здесь,
а работа есть? даже с учётом выехавших, безработица около 30%. Если экономически активное население вернутся этот % ещё вырастет. Плюс дембельнутся ребята из ВСУ. Плюс ещё 100-200 тыс безработных.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 09 лип, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:31
vitaliian написав: Shaman написав:
емісія гривні - це значний фактор девальвації
а война, выезд населения, валютные ограничения, цены на сырьё ("сырьевые ножницы"), дефицит бюджета? Этих факторов 2 десятка. Помимо базовых, которые названы выше. Любой из них может сработать триггером.
а багато з факторів має чіткий вимір - ціни на сировину - це в результаті сальдо торгового балансу. державний дефіцит - закривається або емісією, або допомогою, або ОВДП. виїзд населення - це витрати валюти за кордоном
таким чином фактори
- наявність гривні - як наслідок емісії, державних фінансів й валютообмінних операцій
- наявність доларів ЗВР - як наслідок торгового балансу й фінансів (кредити та допомога), валютообмінних операцій
в кінцевому підсумку всі зводиться до цих факторів, стан яких регулярно публікують. а там по-перше, треба зрозуміти, чому пройшли ті чи інші зміни, й найважче - спрогнозувати, що відбудеться далі
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Shaman
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:40
Shaman написав:
в кінцевому підсумку всі зводиться до цих факторів, стан яких регулярно публікують. а там по-перше, треба зрозуміти, чому пройшли ті чи інші зміни, й найважче - спрогнозувати, що відбудеться дал
ты обнулил написанное тобой же выше.
Факторы да, никто и не сомневается что к зиме ударят морозы. Но дату когда это случится и абсолютные величины температур никто не знает. А именно в них ценность прогноза. Ок будет 45, когда в сентябре 2023, в декабре 2024 или в феврале 2025? это тоже имеет значение.
Один мой знакомый делает ремонты в нескольких купленных до войны квартирах. Зимой он сидел в валюте и ждал ещё больший девал. Сейчас сдает доллар по 37,10-37,20. Уже 20+ куе по такому курсу слил и конца ремонтам пока не видно. Говорил эх если б знать, какой будет курс летом, можно было бы вообще не работать и ремонты не делать, слил 100куе па40 откупил па37 потом слил па45 и т.д. Думаю за точный прогноз он бы подарил тебе пару куе.
Короче прогнозы это прикольно и интересно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 09 лип, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:51
vitaliian написав:
а работа есть?
Строительство. Это основной фактор благополучия. Как тоько начинается строит., то запускается вся экономика. Начинают на 1кв.м. работать тыс. предприятий. А строит. - это млрд. вливания у.е. от межд. компаний. Когда в стране идёт бурное строит., а это не только жилые дома, это и ТРЦ и школы и садики и т.п, то особенно молодёжь начинает переезжать в те места, где есть все эти условия для жизни.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:55
Игорь Алексеевич написав: vitaliian написав:
а работа есть?
Строительство. Это основной фактор благополучия. Как тоько начинается строит., то запускается вся экономика. Начинают на 1кв.м. работать тыс. предприятий. А строит. - это млрд. вливания у.е. от межд. компаний. Когда в стране идёт бурное строит., а это не только жилые дома, это и ТРЦ и школы и садики и т.п, то особенно молодёжь начинает переезжать в те места, где есть все эти условия для жизни.
это капиталоёмкая отрасль. у меня друг застройщик, если строить не курятники, нужно привлекать серьёзные средства. С этого момента начинается интересное, когда недвижимость дорожает, привлекать инвесторов легко и просто. А когда дорожают стройматериалы а недвижимость в цене не растёт, появляется риск сработать в минус. И инвесторы ведут себя вяло.
Кроме того есть нюансы по локациям, хорошие места давно выкуплены и продаются на вторичке дорого. А построенная в поле трц или 20 эт свечка никому не нужна. Строительство интересно там где рядом строятся садики, школы, дороги и другая инфраструктура. То есть даже 500 отдельно взятых строек, хаотично размазанных по стране, в целом на экономику не повлияют.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:09
vitaliian написав:
ты обнулил написанное тобой же выше
Shaman написав:
в кінцевому підсумку всі зводиться до цих факторів, стан яких регулярно публікують. а там по-перше, треба зрозуміти, чому пройшли ті чи інші зміни, й найважче - спрогнозувати, що відбудеться дал
.
Факторы да, никто и не сомневается что к зиме ударят морозы. Но дату когда это случится и абсолютные величины температур никто не знает. А именно в них ценность прогноза. Ок будет 45, когда в сентябре 2023, в декабре 2024 или в феврале 2025? это тоже имеет значение.
Один мой знакомый делает ремонты в нескольких купленных до войны квартирах. Зимой он сидел в валюте и ждал ещё больший девал. Сейчас сдает доллар по 37,10-37,20. Уже 20+ куе по такому курсу слил и конца ремонтам пока не видно. Говорил эх если б знать, какой будет курс летом, можно было бы вообще не работать и ремонты не делать, слил 100куе па40 откупил па37 потом слил па45 и т.д. Думаю за точный прогноз он бы подарил тебе пару куе.
Короче прогнозы это прикольно и интересно.
треба уважно читати. а саме - фактор є, питання коли він зіграє - а тут який ланцюжок - коли почнуть знімати обмеження. а коли почнуть? в тому числі після війни, коли допомогу ув'яжуть з виконанням вимог. тобто прогноз має сенс у зв'язку з певними подіями. чи ось наприклад гривня все-таки пішла в готівку - це теж фактор посилення тиску - але поки що недостатній. тому будь які прив'язку до дат - це майже завжди довідник стеля.
й друге - коли є величезний навіс - то рано чи пізно він впаде. фактором може стати будь-яка несподівана подія. але казати що він ніколи не впаде - це нонсенс. й горизонт цієї події - місяці - максимум рік чи кілька.
й так, значна частина вважає, що міжнародна допомога є надійним запобіжником девалу - я так не вважаю. тим паче, вище написав - вона буде ув'язана з виконанням вимог зняття обмежень на валюту.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:13
Shaman написав:
тому будь які прив'язку до дат - це майже завжди довідник стеля.
поэтому прогнозами мало кто занимается. вот ты зачем то решил )
Shaman написав:
коли є величезний навіс - то рано чи пізно він впаде. фактором може стати будь-яка несподівана подія. але казати що він ніколи не впаде - це нонсенс. й горизонт цієї події - місяці - максимум рік чи кілька.
рано или поздно мы все умрём. одно дело завтра, другое через 40 лет. Если бы все знали что летом будет 37 никто бы не покупал зимой па 40,50.
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